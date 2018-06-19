Kedinin sahibi: 'Yavru kedim tecavüz sonucu öldü'

Eyüp Alibeyköy Mahallesi'nde, Rafet A.'ya ait 3 aylık kedi yavrusuna tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Cumhuriyet savcılığınca, ifadesi alınan B.Ç., "sahipli hayvanı işe yaramayacak hale getirmek" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Alibeyköy Polis Merkezi'ne şikayetçi olan Rafet A., ifadesinde, "Ben evimde bir büyük kedi 4 yavru kedi besliyorum. Yavru kediler yaklaşık 3 aylıktı. Kedileri hava alması için dışarı çıkardım. Spor salonuna spor yapmaya gittim. Spordan sonra mama hazırladım. Anne kedi ve 3 tanesi yavrusu geldi. Beyaz renkli yavru kedi yoktu. Çevredeki komşularıma sordum. Kimse görmediğini söyledi. Aynı mahallede oturduğumuz ismini yeni öğrendiğim B.Ç. isimli şahsın 2 gün önce yavru kediye evinde götürdüğünü öğrendim. Ben de evine gittim. Evinin kapısı açıktı. B.Ç.'nin pantolonunun dizlerine kadar indirilmiş şekilde gördüm. Gömleğinde ve pantolonunda kanlar olduğunu gördüm. ‘Nerede benim kedim' diye sordum. Alkollü olan şahıs ‘Ne kedisi ben bilmiyorum' dedi. Beyaz renkli yavru kediyi yerde gördüm. Kediyi hemen aldım. 155'i aradım. Vatandaşlar kediyi veterinere götürdü. Ben de gelen polislere konuya anlattım. Polis merkezine gidip ifade verdim" dedi.

Yavru kedi veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Rafet Altınkaynak, şüpheli B.Ç.'den şikayetçi oldu. Gzöaltına alınan B.Ç. polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi. B.Ç. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi.