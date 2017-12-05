Yavru panda Brigitte Macron'a saldırdı!

Çin'den 2012'de Fransa'ya 10 yıllığına ödünç verilen Huan Huan (neşeli) adlı dev panda geçtiğimiz aylarda Fransa'nın Saint Aignan kentindeki Beauval hayvanat bahçesinde ikiz doğurmuştu.
Hayvanat bahçesi yetkilileri, 14 dakika arayla gerçekleşen doğum sonrası yavrulardan zayıf olanının doğumundan yaklaşık bir saat sonra hayatını kaybettiği belirmişti. Bu doğum sayesinde Fransa'da ilk kez bir panda dünyaya gelmiş, doğuma katılan Fransa First Lady'si Macron pandanın manevi anneliğini üstlenmişti.
Dün gerçekleşen pandaya isim verme törenine katılan First Lady Macron küçük yavrunun saldırısına uğradı. First Lady, dört aylık yavrunun yanına doğru giderek elini cam kutuya sokmaya çalıştı. Yavru tam o sırada hayvan ani bir hareket ile Macron'un eline saldırdı. Yavrunun tepkisi aynı şekilde elini uzatmaya çalışan Çinli görevlilere karşı da aynı oldu. Düzenlenen törenle 4 aylık yavru pandaya Yuan Meng ismi verildi.
Ağustos ayında Beauval hayvanat bahçesi yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 9 yaşında 115 kilogram ağırlığındaki Huan Huan (neşeli) isimli dev pandanın, cuma akşamı doğum yaptığı duyurulmuştu.
Açıklamada, Saint-Aignan kentinde bulunan hayvanat bahçesinde 14 dakika arayla gerçekleşen doğum sonrası yavrulardan birinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Hayvanat bahçesi ekibinin de katıldığı doğumu Çin'den gelen iki bakıcı gerçekleştirirken hayata tutunmayı başaran yavrunun 121 gram olduğu kaydedilmişti.
Çin'den 2012'de Fransa'ya 10 yıllığına ödünç verilen Huan Huan (neşeli) ve Yuan Zi (yuvarlak kafa) isimli iki dev panda, ilkbaharda suni döllenme yöntemiyle hamile bırakılmıştı.
Uzman bir ekip tarafından Fransa'nın pandaya sahip tek hayvanat bahçesi olan Beauval'de gözetim altında geçen hamilelik sürecinde, 5 kamera ve bir mikrofon, anne pandanın takibi için 24 saat devrede tutulmuştu.
Çin dışında dünyada sadece 22 hayvanat bahçesinde panda bulunuyor.
Şimdiye kadar Fransa'da dünyaya gelen ilk panda olarak tarihe geçen yavru pandaya ne isim verileceği açıklanmadı.
Çin yasalarına göre bir pandanın başka bir ülkeye verilebilmesi için, bu ülkenin liderinin şahsen Çin liderinden talepte bulunması gerekiyor. Yılda ortalama 750 pandanın dünyaya geldiği belirtilirken, geçen yıl bunun sadece üçünün Avrupa'da olduğu bilgisi verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.