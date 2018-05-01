HT Magazin'de yer alan habere göre, geçtiğimiz gün Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen ‘Miss Mediterranean 2018 Güzellik Yarışması’ renkli görüntülere sahne oldu.

13 farklı ülkeden genç kızın yarıştığı gecenin sunuculuğunu Lübnanlı program yapımcısı Nermine Korban Bechara yaptı. Yabancı üyelerin çoğunlukta olduğu jüri, birinciliğe Portekizli Alexandra Garces’ı layık gördü. İtalya adına mücadele eden Telma Yadeira ise, Akdeniz’in en güzel kızı seçildi.



Gecede Arap dünyasının Whitney Houston’u olarak adlandırılan Tunuslu ünlü şarkıcı Yousra Mahnoush sahneye çıktı.