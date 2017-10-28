Çanakkale’de bir süre faytonda kullanılan ve kaderine terk edilen bir at, yaklaşık 3 ay önce yola çıktı. Yaralı atı gören bir hayvansever, yaşam hakkı savunucusu ve hayvansever Devrim Varol’u aradı. Varol ve arkadaşlarının sosyal medyada bacağı kırık at için yaptıkları paylaşımlar ses getirdi, Çanakkale Belediyesi atı tedavi altına aldı. Ancak buradaki imkânların yetersizliği nedeniyle Son Şans Özürlü Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aysun Eroğlu devreye girdi. At, Ankara Dışkapı Veteriner Fakültesi’ne götürüldü. Bazı hayvan dernekleri atın uyutulması için kampanya başlattı ve rapor çıkarttı. Bunun üzerine Eroğlu bir karne çıkararak ‘Yavuz’ adını verdiği 4.5 yaşındaki atı sahiplendi. Bu sayede Yavuz at uyutulmaktan kurtuldu.
‘TÜRKİYE’DE BİR İLK’
Gazete Habertürk'ten Mehmet Andaç'ın haberine göre, Yavuz at için Eroğlu, bakanlık ve AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’dan da yardım istedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın talimatı ile Yavuz atın tedavisi için gerekli şartlar sağlandı. Ayrıca Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Salcı da atın tedavisini üstlendi. Yavuz at, geçen hafta sonu Türkiye Jokey Kulübü’ne ait Ankara Hipodrumu’nda ameliyat edilerek bacağına protez takıldı. Eroğlu, “Hipodromda yarış atlarının dışında ilk kez Yavuz ameliyat edildi. Bir atın 7 saat anestezide kaldıktan sonra uyanması çok zor. Kendisine bu mücadelesinden dolayı Yavuz ismini verdik” dedi. Milletvekili Karaburun ise “Yavuz’un tedavisi ve ameliyatı bir ilk özelliği taşıyor. Bacağı kırılan ya da kesilen atlar maalesef uyutulup ölüme terk ediliyordu. Bu tedavi bir örnek olarak hayvan tedavisi noktasında ülkemize artı bir değer katacaktır” diye konuştu.
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