HT Magazin'de yer alan habere göre, Kıbrıs'taki konseri öncesi ünlü türkücü, “3 bin 800 müzik odasına, Türkiye genelindeki bütün ilkokullara, ortaokullara bir enstrüman kampanyası başlatacağız” dedi.

Projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçireceklerini belirten Bingöl, hedeflerini de açıkladı:



“4 bin adet bağlama ve piyano hedefliyoruz. 7 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuklar o sazlara dokunsun, temas etsin istiyoruz. Çünkü o enstrümana temas ettiği zaman Âşık Veysel’i, Yunus’u bulacak.”