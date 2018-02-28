Hürriyet'in haberine göre; Yavuz Bingöl, “Taburcu olmadım henüz, doktor bir şeyler yememe izin verdi. Bir şeyler yiyip tekrar geri geleceğim” dedi.



Gazetecilere sağlık durumu hakkında bilgi veren Bingöl "Dün gece evde ağrım ve sancım oldu. Hastaneye gittim, mide yanması diye bana çeyrek serum verdiler ve taburcu ettiler. Sabah yine ağrılarım oldu ve acil olarak Şişli Etfal’e geldim. Yapılan tetkikler sonucu safra kesemin iltihaplandığı ortaya çıktı" ifadelerini kullanalım.

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