Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde araç yangını! Köprü trafiğe kapatıldı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar içerisinde kaldı. İHA'nın haberine göre, olay yerine itfaiye ekibi yönlendirilirken köprü trafiğe kapatıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü