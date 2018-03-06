Sinema sektöründe ustalık diye bir şey olmadığını belirten Yavuz Turgul, “Bu işte her an yanılma olasılığınız çok fazla” diye konuştu.

HT Magazin'in haberine göre, ünlü sinemacı sözü başarıya getirip bir itirafta bulundu: “Başarılar, takdirler sizin üzerinize yapışan etiketler. Sürekli yaptığınız işlerle yarışmak zorunda kalırsınız. Yazdıklarınızı, yaptıklarınızı fazlasıyla önemsiyorsanız çuvallıyorsunuz. Bütün bunların farkına varmama rağmen bu durum beni bile bozdu.”