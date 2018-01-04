İstanbul Beykoz'daki evinde geçen 16 Aralık'ta ölü bulunan eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın eski nişanlısı Neşe Sapmaz, sosyal medya üzerinden beraber çekildikleri fotoğrafları paylaştı.

Sapmaz, fotoğraflarla birlikte, "Bu gece bana evleneceğini müjdelemişti...Kısmet olmadı..", "Severken ayrılmayı da yaşamıştık. Şairin dediği gibi 'Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi" ifadelerini paylaştı.





Eski nişanlısı Yavuz Yılmaz'ın fotoğraflarını paylaştı

























Eski nişanlısı Yavuz Yılmaz'ın fotoğraflarını paylaştı

Sapmaz, Yavuz Yılmaz'ın ölüm haberinin ardından yaptığı ilk paylaşımda, "Ne ben anlatabilirim, ne siz anlayabilirsiniz. Anlatamayacağım kadar çok üzgünüm. "P.S. Bendeki son resmimiz.." ifadelerini kullanmıştı.

Yavuz Yılmaz

Neşe Sapmaz

mesut Yılmaz

Yavuz Yılmazın eski nişanlası

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