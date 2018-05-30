Elder Scrolls ve Fallout gibi video oyun serilerinin ardındaki firma Bethesda Game Studios, resmi Twitter hesabından paylaştığı bir teaser ile oyun dünyasının gündemine yerleşti. "PleaseStandBy" etiketiyle paylaşılan tweet'te kullanılan görsel, hayranlar tarafından yeni bir Fallout oyununu işaret ettiği yönünde algılandı.

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) May 29, 2018

Fallout'un tasarım tarzıyla eşleşen bu görsel, serinin yeni oyunu, yani Fallout 5'i müjdeliyor mu henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak 2015'te Fallout 4 yayınlandığından bu yana hayranlar Fallout 5'i beklemeye koyulmuştu. Şimdi gözler Bethesda Game Studios ve önümüzdeki ay gerçekleşecek E3 oyun fuarında.