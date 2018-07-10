Kütahya'nın Gediz ilçesi Murat Dağı eteklerinde piknik yapan vatandaşlar tarafından bulunan 5 kilogramlık dev mantar görenleri hayrete düşürdü.

İHA'nın haberine göre 35 yaşındaki Halil Acar, Gediz ilçesinden Murat Dağı'na hafta sonu ailesiyle birlikte gezmek ve piknik yapmak için gitti.

Acar, Gediz Nehri'nin doğduğu Çukurören mevkisinin üst tarafında bulunan yaylada bölgede At göbeği mantarı olarak bilinen ve yenen yaklaşık 5 kilogram ağırlığında mantarı buldu.

Kendi cep telefonuyla dev mantarı eşine video çektiren Acar'ın sosyal medyadaki paylaşımı büyük ilgi gördü. Bölgede bugüne kadar böylesine büyük ve ağırlığı olan mantarın daha önce bulunmadığı bildirildi.

Gediz İlçe Tarım Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olan Halil Acar mantarı evine götürüp yiyeceklerini ifade etti.

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