HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

HT MASA ekibi bu hafta Aleyna Tilki’nin tartışılan videosunu, Hakan Sabancı-Merve Boluğur yakınlaşmasını, Murat Yıldırım-Tuba Büyüküstün ikilisinin 11 yıl aradan sonra bir dizi projesi için yeniden bir araya gelmesini, Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin’in ilişkilerinin gidişatını, Emina Jahovic’in ‘lüks tatilini’, ünlüler arasında yayılan ‘sıfır makyaj’ akımını ve dünyaca ünlü şarkıcı Adele’in fabrika satış mağazasından alışveriş yapmasını masaya yatırdı.
"YAZIN YAŞANAN HEYECAN İYİDİR"
Hakan Sabancı-Merve Boluğur aşkı bu ayın en dikkat çeken magazin gelişmelerinden biri oldu. Yazın filizlenen bu ilişki uzun soluklu olur mu?
E.Ö.: Hakan Sabancı genç, yakışıklı ve zengin. Son zamanlarda çok popüler. Merve de güzel bir kadın. Şu anda anlarının keyfini çıkarıyorlarmış gibi geliyor bana.
O.B.: Hakan Sabancı’nın uzun ilişki sevmediği biliniyor, bu yüzden çok uzun vadesi olan bir ilişki gibi durmuyor. Bağlanmak, ömür boyu birinin olma fikri şimdiki gençleri çok da cezbetmiyor. Yazın yaşanan heyecan herkes için daha iyi.
İ.D.: Daha yeni bir ilişki, zaman gösterecek.
K.K.: Genç, güzel ve bekâr bir oyuncu ile genç yakışıklı, bekâr bir iş insanı Bodrum’da güzel bir aşk yaşamaya başlamış. Bütün veriler ‘hoş bir yaz aşkı’ için uygun zemin olduğunu gösteriyor. Hayırlı uğurlu olsun... Umarım ilişki bittiğinde ‘hafızalarında’ sildirmek isteyecekleri değil, sonsuza kadar hatırlayacakları anılarla birbirlerine veda ederler...
R.B.: Her ikisi de bekâr ve gözde isimler. Hakan Sabancı’nın yaşadığı ilişkilere bakınca bu aşkın bir yaz aşkı olacağı izlenimini veriyor. Merve Boluğur açısından bakarsak eski eşi Murat Dalkılıç’tan ihanete uğradığı için boşandı. Bir anlamda terk edildi. Sanki eski eşini unutmak için değil de eski eşine nispet yaparcasına hem şöhretli hem de yakışıklı bir gençle flört ediyor gibi.
B.İ.: Geçen hafta Merve Boluğur’un eski kocasını unutmak için terapi gördüğünü konuşurken, bu hafta yeni aşkının ömrünü tartışıyoruz. Terapi başarılı olmuş demek oluyor bu. Yaz aşkı olarak kalır bence. Hakan Sabancı ortalama 3 ayda sevgili değiştiren bir genç çünkü.
"BEĞENMİYORSAN TAKİP ETMEZSİN"
Aleyna Tilki’nin yerde oturarak tuhaf hareketler sergilediği videosu bu hafta çok konuşuldu. Genç popçu sosyal medyada bir kullanıcının, “Bu videoda uyuşturucu bataklığı görüyorum” sözlerine, “Ben de hayatta asla dışarıdan takviye almadan doğal ve mutlu olmayacak insancıklar görüyorum” yanıtını verdi. Bu videoyu siz nasıl yorumluyorsunuz?
Esin Övet: 10 saniyelik görüntülerle hiç kimse ahlaksız olmaz. İlk önce anne ve babalar çocuklarına örnek olsunlar. Güzel karakter aşılasınlar. O çocuklar hiç kimseden etkilenmez, korkmasınlar. Sanatçılar örnek alınacak kişi değildir. Aleyna’nın görüntülerinin çok büyütüldüğünü düşünüyorum.
Oben Budak: Aleyna çok eğlendiği bir gecenin videosunu paylaşmış. Ben bu videoya bakınca herhangi bir aşırılıktan çok eğlenen bir 18’lik görüyorum. Müzikal anlamda bakacak olursak Aleyna Tilki 10 yıldır bu ülkeyi heyecanlandıran tek şarkıcı. Bu yüzden “Onu niye yapmış, bunu niye yapmış?” diye bekçi kafasına geçip sorgulamak manasız. Eğleniyor işte, siz 18 yaşınızda ne yaptıysanız onu yapıyor.
İpek Durkal: Komik desem değil, eğlenceli desem değil, şımarmış desem değil, çocuk desem değil, ne dediği, ne yaptığı belli değil. Neyin kafasını yaşıyorsa belli ki kendi çok eğleniyor.
Kadir Kaymakçı: Birkaç ay önce 80 yaşındaki usta oyuncu Anthony Hopkins sosyal medyada bir video paylaştığında insanlar ona da Aleyna Tilki’ye verilen tepkinin benzerini göstermişti. Aleyna, 18 yaşında bir popstar. Kimseye örnek olmak, insanların istediği gibi davranmak zorunda değil. Millet ne videolar paylaşıyor sosyal medyada. Beğenmiyorsan takip etmezsin, albümünü almazsın, şarkısını dinlemezsin, olur biter!
Reşat Balcıoğlu: Aleyna Tilki gibi biri iyi ki var. Kendisi hem doğal hem de başarılı. Sosyal medyada bir video paylaştı diye buna farklı anlamlar yüklemek yanlış. Henüz gençliğini yaşıyor, neden onu yıpratmak istiyoruz anlamıyorum. Hele o videoyu uyuşturucuyla bağdaştırmak kıskançlıktan başka bir şey değil.
Bülent İpek: Aleyna paylaştığı videodaki hareketlerine bu tür yorumlar yapılacağını bilmeyecek kadar aptal biri değil. Bilerek, dikkat çeksin diye paylaşmış gibi geliyor bana. İşte bu da Aleyna kafası. Ama kendi ‘sanatçı’ imajı açısından yanlış bir paylaşım.
"İŞLER ÇOK DEĞİŞTİ"
2007 yılında ekranlara gelen ‘Asi’ dizisiyle çıkış yakalayan Murat Yıldırım-Tuba Büyüküstün ikilisinin 11 yıl aradan sonra bir dizi projesi için tekrar bir araya geleceği öğrenildi. İkili ekranlarda aynı etkiyi yaratabilir mi?
O.B.: Büyük bir etki yaratacağını zannetmiyorum. 2007 yılında ortalık bir hayli ıssızdı, bu yüzden şahane oyunculukları olmamasına rağmen ikili büyük ilgi gördü ama şimdi öyle değil. İşler çok sertleşti ve 2007’deki ikilinin insanlar için bir şey ifade ettiğini sanmıyorum.
İ.D.: 11 yılda çok şey değişti. İzleyelim, ona göre yorum yapalım.
K.K.: “İkisini bir araya getirir, reytingleri toplarız” diye düşünüyorlarsa yapımcılar, sonu hüsran olur. Ellerinde iyi bir senaryo, Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstün’ün üzerine cuk oturacak karakterler yoksa ikisinin ekranda 3 saat göz süzmesini kimse çekemez. Kıvanç Tatlıtuğ’la Tuba Büyüküstün’ün dizisini bugün hatırlayan var mı?
R.B.: Sanki yapımcıları peşinden koşturan birisinden bahsediyoruz. Tuba Büyüküstün bana göre iyi bir oyuncu değil. Saman alevi gibi sıradan bir kız işte. Bu haber de tam bir PR çalışması. Murat Yıldırım’a gelince, o da Tuba Büyüküstün’ün erkek versiyonu gibi. Al birini vur ötekine işte.
B.İ.: Dizilerle yıldızlaştılar ama ikisinin de dizi kariyeri aşağı yönlü gidiyor. Alttan yeni ekran yüzleri geldikçe işleri zorlaşıyor. İkisi için bir çıkış arayışı. Bence doğru hamle. Ekranda seyirci ne istiyorsa onu vermek doğru karar. Kıvanç’la Beren için de düşünülebilir. Böyle bir seyirci özlemi var
"MARKA MERAKLISI DEĞİLLER"
İngiliz şarkıcı Adele, Londra’da ucuz ürünlerin satıldığı bir fabrika satış mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi. Ülkemizde Adele kadar popüler olan bir sanatçının fabrika satış mağazasına gittiğini veya gidebileceğinizi düşünüyor musunuz?
E.Ö.: Gayet normal. Yurtdışında insanlar bizim ülkemizdeki gibi marka meraklısı değil. Buna en ünlüsü, en zengini de dahil.
O.B.: Bahsedilen marka Londra’da büyük bedenler için güzel alternatifler sunan bir yer. Bu yüzden o mağazaya gitmesi çok da garip değil. Ünlüsünüz diye illa üzerinde marka yazan şeylerle dolaşmak zorunda değilsiniz ki, böyle bir mecburiyet anca Türkiye’de olur.
İ.D.: Evet, pazara giden de var. “Hayatım benim her şeyim marka” diyenlerin çoğu da çakma ürün kullanıyor. Adele en azından bunu yapmamış. Ne giydiğin değil ne yaptığın önemli, dışın değil için kıymetli desem çok mu felsefi bir yere çekerim konuyu?
K.K.: Düşünüyorum, neden gitmesin? Adele insan değil mi? Sırf marka diye 13 bin liraya zevksiz bir eşofman alacağına gidip fabrika satış mağazasından güzel bir şeyler almayı tercih etmiş...
R.B.: Ne kadar zengin ya da şöhretli olursanız olun her insan beğeneceği şeyleri satın alır, burada bir gariplik yok. İlla pahalı şeyler giymek kadar saçma bir şey yok zaten. Bizim ünlülerimiz de bu pahalı eşya takıntısını aşmalı.
B.İ.: Gidebilir, gidiyorlar hatta pazardan giyindiğini de söylüyorlar. Bu tür şeyler bizim ülkemizde ünlü açısından prim de yapar. Halk kendi gibi görüneni daha çok sever.
"EVLİ GİBİ YAŞIYORLAR"
Serenay Sarıkaya, sevgilisi Kerem Bürsin’in dünyanın en yakışıklı 100 erkeği arasında gösterilmesine ‘Gurur verici’ yorumunu yaptı. Bürsin ise sevgilisinin bu yorumuna “Dünyanın en güzel kadını” sözleriyle karşılık verdi. Bu açıklamalar sonrası, 3 yıldır birlikte olan ikili sürpriz bir evlilik kararı alabilir mi?
E.Ö.: Yahu bize ne? Kim ne zaman isterse o zaman evlenir. Böyle “Evlensinler artık, ne duruyorlar?” gibi saçma bir yaklaşım olabilir mi? Evlilik popülariteyi öldürüyor yaklaşımı Orhan Gencebay’ların döneminde kaldı. Çağ değişiyor, magazin de değişiyor. Magazini doğru okuyamayan, takip edemeyen yerinde sayar. Bu kafalardan çıkmak gerek
O.B: Bir şey beklemiyorlar bence, evlenmelerini sadece biz bekliyoruz. Evlilik konuşması için biraz genç değiller mi? Hiç öyle bir gündemleri olduğunu zannetmiyorum. Harika giden bir ilişkiyi strese sokmak gerekli mi?
İ.D.: Evli gibi yaşıyorlar zaten. Belki imza atarlarsa büyü bozulur diye düşünüyorlardır, bilemem. Çocuk yapmaya karar verirlerse evlenirler herhalde.
K.K.: Evlilik için 3 yıl kime göre uzun süre? İlla evlenmek şart mı? Geçelim bunları. Birbirlerini seviyorlar, mutlular, gerisi fasa fiso. Şu evlenirse popülaritesi kaybolur saçmalığı da bitsin artık. Popülarite evlilikle değil, kötü projelerin içinde yer alırlarsa kaybolur. Halit Ergenç’le Bergüzar Korel’in popülaritesi niye kaybolmuyor! Kıvanç Tatlıtuğ’un popülaritesi, bekâr erkek yıldızların popülaritesine tur bindirir.
R.B.: Flört etmek güzel şeydir, illa evlenmek mi lazım? Bu ikili de nasıl mutlu oluyorlarsa öyle yaşasınlar. İnsanları evlendirmek ya da boşandırmak hevesinden vazgeçelim artık.
B.İ.: Birbirlerine yakışıyorlar da, sanki ilişkileri çok sürmeyecekmiş hatta bitiyormuş gibi geliyor. Hiçbir somut duyumum yok bu arada, tamamen bendeki hissiyat bu. Umarım yanılırım.
"TATİL İÇİN KIŞI MI BEKLESEYDİ?"
Mustafa Sandal’la 10 yıllık evliliğini anlaşmalı olarak bitiren Emina Jahovic, 3 ayda bir kullanımına tahsis edilecek lüks yatla hiç vakit kaybetmeden tatile çıktı. Jahovic bu hareketi nedeniyle “Mala düşkün” diye eleştirildi. Bu konuda siz neler söyleyeceksiniz?
E.Ö.: Bana çok komik geliyor bu boşanma protokolleri. Bu konuyla ilgili düşüncelerimi de dile getirdim. Emine Jahovic en akıllı kadın kategorisinde. Keyfini sürüyor 10 yıllık evliliğinin. Tadını çıkarsın, ne diyelim. Ama 3 ayda bir sıra gelecek malum, sıcak yerlere demir atmak gerek.
O.B.: 3 ayda bir Emina’ya tahsis edilen bir yat değil mi mevzubahis, neden mala düşkün gibi algılansın ki? Evlilikleri döneminde alınan bir yat ve onda Emina’nın da hakkı var sonuçta.
İ.D.: Yaz tatiline çıkmak için kışı mı bekleseydi? Kadın çocuklarıyla birlikte, kendine yasal olarak tahsis edilmiş bir yata binerek tatil yapmış. Ben bunun nesinin bu kadar konuşulduğunu anlamıyorum.
K.K.: Yahu Emina niye mala düşkün olsun? Öyle olsa boşanmazdı, yat zaten kendisinde kalırdı! Hakikaten milletin işi gücü yok, böyle saçma dedikodular üretiyor. Emina’nın yaptığında yanlış hiçbir şey yok, oyna devam...
R.B.: Sonuçta ortada 10 yıllık bir evlilik ve çocuklar var. Boşandılar diye düşman mı olmaları lazım? Medeniyet diye bir şey var bu ailede.
B.İ.: Bu “Mala düşkünmüş” yorumu yapanların mallığı. Boşanmış bir kadın ve kanuni hakkını kullanıyor. Anasının ak sütü gibi helal bir tatil onun için.
"GELİP GEÇİCİ BİR AKIM"
SON dönemde bazı ünlü isimler ‘sıfır makyaj’ akımı başlattı. Aralarında Fahriye Evcen, Begüm Kütük, Özge Ulusoy, Çağla Şikel ve Sinem Kobal’ın da yer aldığı ünlü isimler makyajsız fotoğraflarını paylaşıyor. Bu akım kalıcı olabilir mi?
O.B.: Gelip geçici bir akım, şu anda moda diye uygulanıyor sadece. Sürekli makyajsız dolanan Çağla Şikel ya da Özge Ulusoy hayal edebiliyor musunuz? Ben edemiyorum.
İ.D.: Sıla’nın bir şarkısı vardı bilirsiniz, “Kendine güvenen şöyle gelsin”. Her biri, makyajsız daha da güzel. Ancak sette ya da ekranda bu mümkün değil. Günlük yaşamda doğallık keşke yeni bir akım olsa. Bu yaz Bodrum plajlarında gördüğüm makyajlı ve saçı fönlü kadınlar beni benden aldı yine... 35 derecenin altında neyin peşindeler belli değil!
K.K.: En güzeli doğallık... Doğallığın akımı falan olmaz.
B.İ.: Adı geçenlerin hepsi doğal güzeller. Bu tamamen özgüven gösterisi. Sıfır makyaj akımı olmaz. Çok sınırlı kalır. Ünlüler dünyası için tavsiye de etmem. Tanıdığımız ünlülerin tanınmaz hale gelmesini istemem. Bazıları için kariyerlerinin sonu bile olabilir.
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