HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

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İ.D.: Sıla’nın bir şarkısı vardı bilirsiniz, “Kendine güvenen şöyle gelsin”. Her biri, makyajsız daha da güzel. Ancak sette ya da ekranda bu mümkün değil. Günlük yaşamda doğallık keşke yeni bir akım olsa. Bu yaz Bodrum plajlarında gördüğüm makyajlı ve saçı fönlü kadınlar beni benden aldı yine... 35 derecenin altında neyin peşindeler belli değil!