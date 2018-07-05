Yaz mevsiminde olduğumuz şu dönemlerde serinlemek için her yolu dener olduk. Ağır, şekerli yiyecekler yerine de serinletici tatlar kaçış noktamız oldu. Meyve suyu veya meyve püresinden yapılan bir çeşit tatlı olan sorbe de yazın rağbet edilen tatlılardan biri... "Peki sorbe nereden gelmiştir?", "Sorbe nasıl yapılır?"

Sorbenin ilk olarak Çin'de ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Fransızca 'sorbet' kelimesinin anlamı, ezilmiş buz parçacıkları içeren meyve suyuyken, sorbenin Türkçe 'şerbet' kelimesinden geldiği düşünülüyor. Son yıllarda oldukça rağbet gören sorbe, dondurmadan daha kolay yapılmasıyla öne çıkıyor. Ana malzemesinin meyve olmasından dolayı da oldukça sağlıklı...

İşte yaz aylarına serinlik katan 4 farklı sorbe tarifi...

EKŞİDEN VAZGEÇEMEYENLERE LİMONLU SORBE TARİFİ

60 gram toz şeker

50 gr gram pudra şekeri

1 su bardağı limon suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

600 mililitre su

SÜSLEMEK İÇİN

4 dal taze nane yaprakları

LİMONLU SORBE NASIL YAPILIR?

Şurubu hazırlamak için bir tencerede su ve şekeri homojen bir karışım haline gelene kadar kaynatın. Şurup kaynadıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Şekerli şurubu bir kaseye aktarın ve rendelenmiş limonla karıştırın. Limon suyunu ve pudra şekerini de ekledikten sonra iyice karıştırın. Karışımı donduracağınız kalıba alın. 2-3 saatte bir buzluktan çıkarıp karıştırın ve bir gece buzlukta bekletin. Nane yapraklarıyla servis edin.

TROPİK MEYVELERDEN HAZIRLANMIŞ SORBE TARİFİ

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı limon kabuğu

1 su bardağı ananas

1 su bardağı mango

1 su bardağı kivi

TROPİK MEYVELERDEN HAZIRLANMIŞ SORBE NASIL YAPILIR?

Su, şeker, limon suyu ve limon kabuğunu kaynatın. Sonrasında karışımı soğutup blender'a alın. Diğer meyveleri de içine ilave edip pürüzsüz olana kadar karıştırın. Bir gece kadar buzlukta bekletin. Dilerseniz üzerini meyvelerle süsyeyebilirsiniz.

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KIRMIZI MEYVELERDEN HAZIRLANMIŞ SORBE TARİFİ

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı limon kabuğu

1 su bardağı böğürtlen

1 su bardağı vişne

1 su bardağı yaban mersini

KIRMIZI MEYVELERDEN HAZIRLANMIŞ SORBE NASIL YAPILIR?

Su, şeker, limon suyu ve limon kabuğunu yine aynı şekilde kaynatın. Karışım iyice soğuduktan sonra şerbet ve meyveleri blender'dan pürüzsüz olana kadar geçirin. Bir gece kadar buzlukta bekletin.

ÇİKOLATA PARÇACIKLI ÇİLEKLİ SORBE TARİFİ

600 gram çilek

1 limon suyu

1 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı su

Bitter çikolata

Nane yaprakları

1 avuç yaban mersini

ÇİKOLATA PARÇACIKLI ÇİLEKLİ SORBE NASIL YAPILIR

Toz şeker ve suyu büyük bir tencerede karıştırın. Şeker erimeye başlayınca karışımı kısık ateşte 15 dakika pişirin ve oda sıcaklığında bekletin. Temizlediğiniz çilekleri süzüp blender'dan geçirin. Hazırladığınız çilek püresini limon suyu ve soğuyan karışımı karıştırın. Sonra ince kıyılmış çikolata parçacıklarını katın. Cam bir sürahiye aldığınız sorbeyi ağzı kapalı şekilde soğutun. Koyu bir kıvam alana dek ara sıra bir kaşık yardımıyla karıştırın. Dondurma kaşığıyla servis edebileceğiniz sorbeyi, nane yapraklarıyla ve yaban mersiniyle süsleyebilirsiniz.

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