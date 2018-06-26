Yaz düğünleri için birbirinden güzel saç stilleri!

Yaz aylarının gelişiyle birlikte düğün telaşı da başladı. Biz de yaz partileri ve düğünlerinin ağırlıkta olduğu şu günlerde kullanabileceğiniz saç modellerini sizler için derledik. İşte gelin adaylarının göz ardı etmemesi gereken saç modelleri...