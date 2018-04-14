Herkes için özel bir geceye kıyafet seçmek zordur. Esra Çoruh, HT Cumartesi'de yaz düğünleri, mezuniyet kutlaması, açık hava davetleri gibi özel geceler için kıyafet önerilerini kaleme aldı.

NÖTR TONLAR

Tasarımcılar tarafından oldukça fazla kullanılan beyaz, krem gibi nötr tonların varyasyonları gelinlikleri anımsatıyor.

Hangi modeli seçmeli?

- Işıltının ve parıltının bolca kullanıldığı, kabarık etekli beyaz tuvaletlerle prenses gibi görünebilirsiniz.

- Baştan aşağı çapraz yollar halinde inen Swarovski kristalleri, ince dantel baskıları ve payetlerle zenginleşen ve vücuda oturan modeller gerçekten göz kamaştırıyor.

- Tek omuzlu kesimler, straplezler, katlar ve kuyruklar beyaz tuvaletlerde çok çarpıcı görünüyor, aklınızda olsun.

- Düğüne gidiyorsanız beyaza yakın bir renk tercih etmeyin. Bu, geline saygısızlık olarak kabul edilir.

Nasıl tamamlamalı?

- Nötr tonların asil havasına uygun sade ve klasik takılar seçmelisiniz.

- Ayakkabı rengi olarak yine aynı tonları ya da bronz, gümüş ve doreyi tercih etmelisiniz.

KÜÇÜK SİYAH ELBİSE

Modası asla geçmeyen siyah küçük elbiseler, klasik çizgisiyle her zaman şık durur. Straplez, vücuda oturan ya da tek omuz... Her çeşit aksesuarı ve ayakkabı modelini bu elbiselerle rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Hangi modeli seçmeli?

- Fırfır, püskül, kuyruk ve başka küçük, şık detaylar siyah mini elbisenize hareket kazandırır.

- Klasik kesimler her vücut şekline uygundur.

- Askılı ve yarım kollu modellerin dışında, bu sezonun trendi tek omuzlu kesimler.

Nasıl tamamlamalı?

- İnci ya da pırlanta takılar, elbisenizde klasik bir tarz yaratır.

- Sezonun modası iri ve renkli taşlı göz alıcı aksesuarlar ise elbiseyi zenginleştirir.

- Ayakkabı seçiminde model ve renk olarak tamamen özgür olabilirsiniz. İsterseniz fosforlu pembe stiletto, isterseniz taşlı ayakkabı giyin.

- El çantaları, yani küçük clutch’lar, gece elbisenizi tamamlayabileceğiniz en şık aksesuar. Ama ayakkabınızla uyumlu olmalı.

UZUN SİYAH ELBİSE

Resmi davetlerin vazgeçilmezi olan siyah uzun bir elbiseyle gecenin en şık ve elegan kadını olacaksınız. Ancak mezuniyet gecesi için bir elbise arıyorsanız, siyah son seçiminiz olmalı.

Hangi modeli seçmeli?

- Straplez, tek omuzlu veya asimetrik kesimli, vücuda oturan modeller en şık seçenekler arasında.

- Parıltılı kumaşlı, taş işlemeli uzun siyah elbiseler gösterişli bir model arayanlar için ideal.

- Vücudunuza güveniyorsanız, deniz kızı tarzı modellerin çok zarif durduğunu ve fark yarattığını unutmayın.

Nasıl tamamlamalı?

- Aksesuar seçerken elbisenizin modelini göz önünde bulundurun. Eğer göğüs bölgesinde taşlar, pullar bulunan bir elbise seçtiyseniz, sadece küpe takmanız yeterli olacaktır.

- Elbisenin boyu uzun olsa da, ayakkabınızı kıyafetinizle uyumlu seçmelisiniz. Stilettolar doğru bir seçim olacaktır. Ancak fosforlu renkler yerine siyah, gümüş ya da doreyi tercih edin. Çünkü fosforlu renkler, siyah elbisenin ağır havasını bozar.

- Şıklığınızı, ayakkabınızla uyumlu bir el çantasıyla tamamlayabilirsiniz.

Yaza daha uygun olan canlı renkler, gece kıyafetlerini dikkat çekici kılıyor. Neon renkler de alternatifler arasında.

CANLI RENKLER

Hangi modeli seçmeli?

- Uzun, diz altı veya mini; etek boyu istediğiniz gibi olabilir.

- Kemerle tamamlanan straplezler, tek omuzlu ya da geometrik kesimler çok trendi.

- Fırfırlar ya da taş detayları elbisenize hareket katar.

Nasıl tamamlamalı?

- Aksesuarlarda abartıya kaçmayın.

- Elbisenizin rengine göre seçim yapın ve kolye, küpe, bilezik ve yüzüğü takım halinde kullanmayın. Örneğin dekoltenizi, straplez elbisenizi sadece şık bir kolyeyle tamamlayın.

- Eğer giyebiliyorsanız çok yüksek topuklu ayakkabı giyin, çünkü topuklar yükseldikçe kıyafet daha göz alıcı görünür.

- Ayakkabıda renk seçimine gelince; metalik gri, açık renkler ve krem tonları doğru seçim olacaktır.

PARILTILAR

Gece kıyafetlerinde parıltı göz kamaştırmak isteyenler için... Yeni sezonda parlak kumaşlar, metalik renkler çok moda.

Hangi modeli seçmeli?

- Parlak gümüş ya da altın tonlarıyla, payetlerle gecenin en ışıltılı kadını olabilirsiniz. Ancak kalite çok önemli. Aman şıklığınıza gölge düşürmeyin!

- Üzerinizde ucuz duracak, kalitesiz görünen parlak detaydan uzak durun.

Nasıl tamamlamalı?

- Parıltılı elbiseleri sade aksesuarlarla tamamlayın. Küçük elmas küpeler, gümüş, lame detaylı takılar alternatifleriniz arasında.

- Asla büyük, göze çarpan mücevherler tercih etmeyin. Elbiseniz de parlak olduğu için hoş durmaz.

- Kıyafetinizle mücevherleriniz arasında zıt kombinasyonlar oluşturun. Örneğin gümüş tonlarındaki elbisenizi, altın tonlarında çantayla tamamlayın.

- Elbisenizin altına stiletto ya da platform topuklu ayakkabı giyebilirsiniz. Rengi, kıyafetinize uyumlu olmalı. Siyah, krem rengi, metalik renkler alternatifler arasında.

MEZUNİYET MAKYAJI NASIL YAPILIR?

MUTLAKA SAHİP OLMANIZ GEREKEN 10 AKSESUAR