Yaz gündönümü kuzey yarım kürede en uzun yaşandığı, güney yarım kürede ise en uzun gece yaşanacak. Kuzey yarım kürede yaşanacak en uzun günün ardından günler yavaş yavaş kısalacak ve 23 Eylül'de yine gece ve gündüz süreleri eşitlenecek. İşte 21 Haziran yaz gündönümüne dair detaylar...
21 Haziran Yaz Gündönümü'nde yılın en uzun günü yaşanmaktadır. Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde gelir ve Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik şekilde gelmektedir.
21 Haziran tarihinden sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, Güney Yarımküre'de ise gündüzler uzamaya başlamaktadır.
Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.
Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat süreyle gece yaşanır.
Yaz Gündönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır. Yaz Gündoğumu ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.
EN UZUN GÜN KAÇ SAAT SÜRÜYOR?
21 Haziran’da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanıyor. Ülkemizde en uzun gündüz süresini bugün en kuzeydeki Sinop yaşayacak. Sinop'da bugün güneş 05.04'te doğarken akşam 20.19'da batacak. Sinop'ta bugün 15 saat 15 dakika gündüz yaşanacak.
İstanbul'da ise güneş 05.32'de doğarken, 20.40'da güneş batacak. İstanbul'da bugün 15 saat 8 dakika gündüz yaşanacak.
GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ
21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.
21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.
23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.
Makedonya'da yaz gündönümü
Makedonya’nın Kumanova kentindeki Kokino megalitik gözlemevine gelen ziyaretçiler, 21 Haziran yaz gündönümü sırasında güneşin doğuşunu gözlemledi. 2001 yılında keşfedilen 3800 yıllık Kokino megalitik gözlemevi, NASA'ya göre Mısır'daki Ebu Simbel, İngiltere'deki Stonehenge ve Kamboçya'daki Angkor Vat'dan sonra dünyanın en eski dördücü gözlemevi. ( Nake Batev - Anadolu Ajansı )
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