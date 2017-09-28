Yaz saati uygulaması kalkıyor mu?

Yaz saati uygulamasıyla ilgili Danıştay, dün aldığı karar doğrultusunda yaz saati uygulamasını kalıcı hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurmuştu. Ancak konuyla ilgili Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama geldi. Peki Yaz saati kalkıyor mu? Saatler geri - ileri alınacak mı?
YAZ SAATİ KALKIYOR MU?
Geçtiğimiz yıl alınan karar doğrultusunda yaz saati uygulaması yapılmamış ve bu konu hakkında kamuoyu tepki göstermişti. Özellikle veliler, çocuklarının okula giderken henüz gün ağarmamışken karanlıkta gitmesine dikkat çekmiş ve uygulamanın geri getirilmesi hakkında kampanyalar ve şikayetler yapılmıştı.
Son olarak bir veli, yaz saati uygulamasıyla ilgili Danıştay'a şikayette bulunmuştu. Dün veli tarafından yapılan şikayet hakkında kararını veren Danıştay, "Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulaması Hakkında Karar" yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.
Ancak dün verilen bu kararın ardından bugün konuşmasında yaz saati uygulamasına değinen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Enerji verimliliği alanında çok büyük potansiyele sahibiz, bu konuda çok yoğun strateji gütmek zorundayız. Uzun çalışmalar sonucunda ulusal enerji verimliliği eylem planını bitirdik. Eylem planını 2018 başında duyuracağız. Madenle ilgili süreçte sona geldik. Özellikle cari açığı etkileyen ürün bazında madende entegre üretim ve yanında mamüle dönüştürme fabrikası içeren stratejiyi hayata geçireceğiz. Yaz saati uygulamasında aynı şekilde devam edeceğiz.
Bu yaz saati uygulamasıyla ilgili Danıştay'ın dünkü kararını açıkçası, esas yönüyle hiçbir etkisi yok. Sadece usul ile ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili bir durum. Teknik bir konu. Arkadaşlar usulle ilgili düzenlemeyi yapıp birkaç gün içinde bitirip devam edecek. Aynı istikamette devam edeceğiz. Orada da bir problem yok. Çünkü hakikaten verimlilik dedik. Bu verimlilik konusunda bu yaz saati uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı." ifadelerini kullandı.
SAATLER GERİ - İLERİ ALINACAK MI?
Bakan Albayrak, yaz saati uygulaması hakkında geri adım atılmayacağını ve uygulamanın devam edeceğini belirtti. Dünya genelinde 22 Ekim 2017 tarihinde kış saati uygulamasına geçilecek. Türkiye ise geçtiğimiz sene olduğu gibi yaz saati uygulamasıyla yola devam edecek.
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