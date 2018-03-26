Tehlikede olan bir dünya var. Ve büyük ödül için bir yarışma başlıyor. Hazır mısın?

2045 yılında dünya hâlâ çirkin bir yer. Wade Watts yalnızca, insanlığın büyük kısmının günlerini geçirdiği ve onları sarmalayan bir sanal dünya olan OASIS’e bağlandığı zamanlarda yaşadığını hissediyor. OASIS’in sıra dışı yaratıcısı öldüğünde, ardında, geçmiş zamanların pop kültürüne duyduğu saplantılı bağlılığı yansıtan bir dizi bulmaca bırakıyor. Bu bulmacaları çözen ilk kişi OASIS’in ve yaratıcısının büyük servetinin sahibi olacak. Wade ilk ipucunu çözüyor. Ve birdenbire etrafı bu ödülü kazanmak için kan dökmeyi göze almış rakiplerle sarılıyor. Yarış başlıyor. Artık hayatta kalmanın tek yolu yarışı kazanmak.

Yönetmen koltuğunda Steven Spielberg’ün oturduğu Ready One Player (Başlat) adlı filmin senaryosu Ernest Cline’ın DEX'ten çıkan Başlat adlı romanından uyarlama. Filmin başrolünde Tye Sheridan ve Olivia Cooke yer alıyor. Başlat (Ready One Player), 30 Mart’ta sinemalarda.