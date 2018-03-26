BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
haber,kaynak, etkinlik, konu, yazı vb.
LİSTELE
PAYLAŞ
Haber/makale'yi paylaşmak için aşağıdaki sosyal hesaplardan birini kullabilirsiniz!
Kültür-Sanat

Yazar Ernest Cline’ın Başlat adlı romanı aynı isimle sinemalarda!

Ernest Cline’ın Başlat adlı kitabı, Ready Player One (Başlat) ismiyle sinemaseverlerle buluşuyor. Filmin yönetmenliğini Steven Spielberg yaptı

26 Mart 2018 Pazartesi, 18:20:34

Tehlikede olan bir dünya var. Ve büyük ödül için bir yarışma başlıyor. Hazır mısın?

2045 yılında dünya hâlâ çirkin bir yer. Wade Watts yalnızca, insanlığın büyük kısmının günlerini geçirdiği ve onları sarmalayan bir sanal dünya olan OASIS’e bağlandığı zamanlarda yaşadığını hissediyor. OASIS’in sıra dışı yaratıcısı öldüğünde, ardında, geçmiş zamanların pop kültürüne duyduğu saplantılı bağlılığı yansıtan bir dizi bulmaca bırakıyor. Bu bulmacaları çözen ilk kişi OASIS’in ve yaratıcısının büyük servetinin sahibi olacak. Wade ilk ipucunu çözüyor. Ve birdenbire etrafı bu ödülü kazanmak için kan dökmeyi göze almış rakiplerle sarılıyor. Yarış başlıyor. Artık hayatta kalmanın tek yolu yarışı kazanmak.

Yönetmen koltuğunda Steven Spielberg’ün oturduğu Ready One Player (Başlat) adlı filmin senaryosu Ernest Cline’ın DEX'ten çıkan Başlat adlı romanından uyarlama. Filmin başrolünde Tye Sheridan ve Olivia Cooke yer alıyor. Başlat (Ready One Player), 30 Mart’ta sinemalarda.

READY PLAYER ONE - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Ready Player One, yakın gelecekte revaçta olan sanal gerçeklik evreni OASIS'teki büyük yarışmaya katılan genç Wade Watts'ın hikâyesini anlatıyor.

YORUM YAP 0
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ
2000
2000