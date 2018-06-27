Azra Kohen'e yayınevinden yanıt

Yazar Azra Kohen’in telif hakları nedeniyle 1919 liralık sembolik tazminat davası açtığı Destek Medya Grubu, iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Kohen, Fİ adlı kitabının bandrolünün başka yazarların kitaplarına ait olduğunu öne sürmüş ve 1919 liralık tazminat talep etmişti. Gazete Habertürk'ün haberine göre yayınevi, “Açılan davanın reklam amaçlı olduğu su götürmez bir gerçektir. Dava, yazarın kendisini gündemde tutma çabasının bir parçasıdır. Çünkü yayınevimiz bugüne kadar yazara 4 milyon 307 bin lira telif ücreti ödemiş olup, dava konusu edilen miktarın yapılan ödemeler karşısında çok küçük bir rakam olduğu ortadadır” dedi.

Açıklamada şöyle denildi: “Azra Kohen, ilk günden beri günü gününe telif ücretlerini almış, cüzi bir miktar olan bakiyesini de vadesi geldiğinde alacaktır. Yazar Kohen’in yayınevimizi karalayan diğer iddiası ise asla kabul edilemez. İddiaya göre diğer çok satan yazarımız Kahraman Tazeoğlu’nun bandrollerinin birkaç adedinin kendi kitapları üzerinde olduğu belirtilmektedir. Oysa Kahraman Tazeoğlu’nun telif oranı Azra Kohen’den daha yüksektir. Bu akıl dışı suçlamaya göre ticari olarak zarar edeceğimiz bir uygulamaya sebebiyet verdiğimiz ileri sürülebilmektedir.”