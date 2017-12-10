Türk tarihçi, yazar ve düşünür Mehmed Niyazi Özdemir, zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "Yazılamamış Destanlar", "Çanakkale Mahşeri", "Yemen Ah Yemen" eserlerinin yazarı Özdemir, zatürre teşhisiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Takip ve tedavisi için yoğun bakım ünitesine alınan Özdemir'in, bilincinin açık olduğu öğrenildi.

yoğun bakım

Mehmed Niyazi Özdemir