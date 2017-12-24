Öne Çıkanlar
Son Dakika
Esin Övet

Esin Övet
DİĞER YAZILARI
24.12.2017 - 07:30 | Güncelleme:

Ne kafası yaşıyorsunuz Hülya Hanım?

 

ÖNCEKİ gün Bülent Serttaş’ın konuk olduğu Hülya Avşar Show’u izliyorum. Bülent Serttaş, Hülya Avşar’a, “Burada da olmalıydım dediğin bir yer var mı?” diye sordu.

Avşar Kızı da klasik, “Birinci belli, ikinci kim?” minvalinden Hollywood’a ayar çekerek, “Aslında pişman değilim, ama orada olmalıydım. Dünya sinemasında yüzüm olmalıydı. Çünkü oradaki kadınların hepsinden güzelim” dedi. O zaman ben de Hülya Avşar’a şunları söylüyorum:

- Hülya Hanım, sizin Bülent Serttaş’a ilk sorduğunuz soruyu size soruyorum: “Ne kafası yaşıyorsunuz?”

- Sizce sinemada oyunculuk mu yoksa güzellik mi önemli?

- Gerçekten yaşadığınız kafayı bir anlatın, vallahi ondan istiyorum.

*************

‘EBRU’YA YER BULAMIYORUM’

İŞTE buyurun... Tanıyan, tanımayan arayıp Ebru Gündeş’i soruyor. Ne mi diyorlar? “Ebru Gündeş’e gideceğiz, yer bulamıyoruz.” Yani durumunu merak eden yok, tek dertleri Ebru Gündeş’i izlemek. Haydi buradan izleyin sayın seyirciler. Eşi Reza Zarrab’ın davası devam ediyor. Türkiye’ye verilen zararlar ortada, ama millet Ebru Gündeş’i görmek istiyor. Yorumu size bırakıyorum.

*************

MIRILDANIYORUM

- KIVILCIM Ural, “Bu hikâyede herkes antidepresan kullanıyor” demiş. Mırıldanıyorum ben de okuduğumdan bu yana. Vallahi Kıvılcım, dizileri aratmayacak aşk hikâyen sayesinde toplum olarak sanırım biz de o dediğinden kullanmaya başlayacağız. Haberin ola.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Zabıtanın dayak yeme görüntülerini kim sızdırdı?” diye soruşturma başlatmış. Oysa ne güzel bir adım atmıştı. Hemen dayakçı daire başkanını görevden uzaklaştırmıştı. Keşke “Teşekkürler kim yaydıysa, bu zihniyet bize yakışmaz” deseydi. Gördüğüm kadarıyla herkes şimdi “İşsiz kalırız” diye korkuyor. Keşke bunu yapmayarak gönüllerimizde taht kursaydı.

*************

ADINA ‘BİTMEYEN HAFTA’ DEDİM 

BU hafta o kadar hareketli, o kadar yoğun geçti ki... Açılışlara, partilere, yeni yıl alışverişlerine gitmeyi ne yağmur engelledi ne de İstanbul’un korkunç trafiği. Şimdiye kadar hiç görmediğim bir trafik yaşadığım doğrudur. Hiç yürümediğim kadar yağmurda yürüdüğüm de... Yılın son haftasına girerken “bitmeyen bir hafta” yaşandı. Peki neler mi oldu?

- Yılbaşı çekimleri.

- Yeni yıl alışveriş şenlikleri.

- Açılan yeni mekânlar.

- Şirketlerin özlediğimiz yeni yıl davetleri.

- Cem Yılmaz’ın kostümlü partisi. “Kostümüm yok, beni almazlar” telaşı.

Derken bu hafta bitmedi, bitmiyor. Durmadı, durmuyor. Şükür ki durmasın. Uzun süredir özlenen bir yılbaşı haftası yaşanıyor.

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
YAZARIN DİĞER YAZILARI
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!
Hava Durumu
Pazar 15 MPH
Kısmen Güneşli
Pazar
Pazartesi
Salı