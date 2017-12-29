Biz magazincileri bile utandırdınız

DİLİMDE tüy, kalemimde mürekkep bitti. Yıllardır yazıyorum:

- Kadın kadının düşmanıdır.

- Kadın kadını çekemez.

- Kadın kadının iyiliğini, yükselmesini istemez.

- Kadın yöneticiler, kadın elemanlarının yükselmesini istemez ama serviste erkek elemanlar varsa onları destekler.

- Kadınlar, kadınları hep suçlar.

- Kadın, kadını sevmez.

- Kadın bir başka kadının hemen açığını ortaya döküverir.

- Hiçbir kadın başka bir kadının suçunu, ayıbını kapatmaz.

- Kadınlar bir başka kadının ayıbı yoksa da onu ayıbı varmış gibi anlatır.

Daha yazayım mı? Okudukça utanıyor musunuz hanımlar? Ya da hiç üstünüze alınıyor musunuz? Tabii bu cümleler her kadına değil. Haşa! Sözüm tüm bu çirkinlikleri yapıp hiçbir şey yokmuş gibi takılan kadınlara. Bunları yapıp erkeklere fırsat veren kadınlara.

Bakınız son günlerde Hande Yener’in ettiğine. Sonrasında hemen Seren Serengil’in yaptığına. Gerçekten “Pes” diyorum, pes! “Ayıp” diyorum, ayıp! “Kötülük” diyorum, kötülük!

Sokakta kiminle karşılaşsam “Çok çirkinleştiler” diyor. Tanıyan, tanımayan. Size arkadaş tavsiyesi, sakın sosyal medyadan size alkış tutanlara inanmayın. Orası yalan. Sokağa çıkın, asıl nabzı tutan sokağa. Her şeyinizi alkışlayanlarla değil, objektif olanlarla konuşun.

Şimdi bu yazımı da alır başka taraflara çekersin sen Hande Yener. Diline yapışan iftiralara eklersin bir yenisini benim hakkımda. Olsun, ben sana yıllardır yaptığım gibi tavsiyede bulunmaya devam edeceğim. Bir gün utanırsın elbet. Tabii Seren Serengil de karşı atağa geçebilir. Hiç belli olmaz.

Bu kadar kötülüğü ve çirkinliği biz magazinciler bile yapmıyoruz, yapamıyoruz, utanıyoruz.

Yılın son haftasına unutulmayacak bir çirkinlikle damga vurdunuz.

Alkış, tam da istediğiniz gibi çok konuşuldunuz. Ama asıl önemli olan nasıl konuşulduğunuz, aklınızda bulunsun.

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FIKRA GİBİ

DAHA 2 gün önce biri “Biliyor musun Cenk Eren’in sesi sahteymiş. Kendi orkestrası dışında hiç kimseyle çalışmıyormuş. Orkestrası bir düğmeye basıyormuş, Cenk şarkı söylüyormuş” diye anlatmaya başlayınca ben de bir şaşkınlık “Şaka mı yapıyorsun? Adam çıplak sesle şarkı söylüyor. Yıllardır sahnede canlı söylüyor. Bunu stüdyoda yapan çok da, adam canlı söylüyor, milleti nasıl kandırsın?” diyorum. “Hayır sadece 2 şarkı söyleyebiliyormuş. Başka da söyleyemiyormuş” diye ısrar ediyor. Vallahi pes, çok sinirleniyorum.

Neden mi?

- Cenk çok ayıp. Yıllardır tüm mekânları tıklım tıklım doldurup meğer herkesi kandırmışsın.

- Mikrofonu indirip orkestrayı durdurup şarkı söylüyorsun. Meğer sen ağzını hareket ettirirken arkada biri şarkı söylüyormuş.

- Hayır şimdi People’da millet yer bulamıyor Cenk. Sen nasıl kandırıyorsun bu kalabalığı, nasıl topluyorsun? Sesi olmayanlara da anlatıver, yazık onlar da kandırsın. Belli ki bu kadar kandırmaları yetmemiş.

- Bak Cenk bu hafta gelip sana “Kral çıplak” diye bağıracağım haberin olsun. Kandırıp durma bizi, artık yeter.

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VALLAHİ PES!

BU sene ne tuhaf bir sene gerçekten. İftiralar, yalanlar, dolanlar, insanların birbirinin gözünü oyması filan... Adam canlı şarkı söylüyor ona bile hâlâ “Sesi sahteymiş” deniyor. Siz düşünün artık yılın çirkinliğini. Allah daha kötülerinden korusun 2017’nin son günlerinde.

Aman dilinize, sözünüze hâkim olun hanımlar, beyler. Sevimsiz günlerden geçiyoruz.