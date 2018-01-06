Güzel insanlar bir bir giderken

ÇARESİ olmayan ölüm, Münir Özkul ve Aydın Boysan’ı da alıp gitti. Çocukluğum, neşem, gülüşüm, Mahmut Hoca’m, Hababam Sınıfı’m, Adile Naşit’im daha niceleri yitip gitti Münir Özkul ile. Ya Aydın Boysan. İster kabul edin ister etmeyin. Öyle bir bilgi birikimi, neşe, keyif, İstanbul aşkı kimde var? Kim onun gibi güzel rakı içiyor? “Rakının yanında cacık olmadan olmaz” diyor. Hayatın tadı, tuzu, neşesi, keyfi iki ustayla birlikte azaldı. Yitip gitti. Yılın ilk haftası yerini hüzne bıraktı.

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HADİSE'NİN YANINDAYIM

BEN ve benim gibi birçok kadın, Hadise’nin yanında elbet, ama bence Hadise’nin yanında olması gereken biz değil sanatçı arkadaşları. Çünkü dediğim gibi, bugün ona, yarın başkasına. Acaba Gülşen’in klibi yasaklandığında Gülşen’e destek olmuş muydu Hadise? Hatırlamıyorum ama tüm sanatçılar birleşmeli, destek olmalı. “Bu sektörde kimse kimseyi alkışlamıyor” diye yazıp çizdiğimizde kızıyorlar bize. Ama görüldüğü gibi ne alkışlıyorlar, ne de birinin başına bir şey geldiği zaman harekete geçiyorlar. Keşke böyle yapmasalar. Böyle yaparak sanat da, sanatçı da, klip de, şarkı da yok oluyor. Yavaş yavaş değersizleşiyor.

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DÜN GÜLŞEN, BUGÜN HADİSE, YARIN SEN

HATIRLAYIN, iki sene önce Gülşen’in “Dan Dan” klibi için RTÜK ceza kesmiş ve Gülşen’e klipteki rolü için, “Telefonda arkadaşlık hizmeti veren kadın” yakıştırması yapmıştı. Ben o klibi defalarca izlemiş, öyle bir şey hissetmemiş olduğum için kendime, “Hay senin fantezisiz hayatına” diye bir hayli söylenmiştim.

Bir RTÜK fantezisi yok bende itiraf etmem gerekirse. Gülşen’in klibini izlerken göremedim o duyguyu. Mesela şimdi de Hadise’nin “Sıfır Tolerans” klibinde erotiklik göremedim. Klibi ilk izlediğimde, “O kolyeyle jakuziye mi girilir Allah aşkına, kim yapıyor bu kızın styling’ini” diye söylenmiştim. Algım bu kadar işte, kusuruma bakmayın RTÜK yetkilileri. Benden bir şey olmaz görüyor musunuz?

Etrafımdaki erkeklere de sordum, o kadar hallenmemişler mesela. Yani klibi pek erotik bulmamışlar. Hem klip, adı üstünde biraz da erotik olacak tabii. Ama demek bizim algılar RTÜK’le aynı değil. RTÜK’ün neyi nasıl izlediği de belli değil. Mesela, biraz şu kendine hoca diyen adamın kediciklerine de baksa ya. Ya da oğlunun öldüğünü ekrandan öğrenen anneye. Veya acılı babaların dramına; çoluğa çocuğa saldıran sapıkların görüntülerine.

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ERKEKLERİN ÖNÜNDE TEK BAŞINA

ÖNCEKİ gün Habertürk Gazetesi’nin manşetini görüp yüreği parçalanmayan kaç kişi vardır. Babaları tarafından katledilen annenin, minik çocuklarının tabutları başındaki halini görüp içiniz acımadı mı?

Annenin feryadını okudunuz mu? Diyor ki acılı anne: “Aylarca feryat ettim, ailem dahil kimse oralı olmadı. Hepinize yalvardım, hiçbiriniz sahip çıkmadı. Kollamadınız, korumadınız bizi. Hiçbirinizi istemiyorum, gidin buradan.”

Ve tüm erkeklerin önünde tek başına saf tutmuş. Başka söze gerek var mı? Aslında bu feryat, tek başına duruşu, acısı, her şeyi o kadar açık ve net anlatıyor ki. Tabii anlayana. Klip mlip, öpüşme möpüşme bunlarla uğraşmayın. Bunlar daha çok olsun ki sevgisiz insanların yüreğine biraz sevgi gelsin. Bunları yasaklayacağınıza vahşeti yasaklayın vahşeti.