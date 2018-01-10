İki film, iki analiz

‘ACI, TATLI, EKŞİ’

TAM Yeşilçam tadında. Biraz eski, biraz yeni. Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Buğra Gülsoy ve Özge Özpirinçci’nin paylaştığı filmi sonunda izleyebildim. Hatırlayın yazın Alaçatı’da çekimlerine katılmış, keyiften dört köşe olmuştum. İçinde acı ve ekşi olmayan tatlı mı tatlı güzel bir setten bildirip “Filmi merakla bekliyorum” demiştim. Evet film gerçekten tatlı. Keyifli mi keyifli. İzlerken çok keyif aldım. Ve film bitince:

- ”Özge Özpirinçci çok güzel oynuyor” dedim.

- “Gözde Türkpençe filmlerde, dizilerde daha çok rol almalı. Filmi tamamlayan bir özelliği var” dedim.

- ”Buğra Gülsoy tam bir Ediz Hun jantiliğinde ilerliyor” dedim.

- ”Yaz sen ne güzel şeysin” dedim.

- ”Alaçatı’yı çok ama çok seviyorum. Alaçatı’nın kışı da güzel olur. Hadi Esin kalk ve Alaçatı’ya git” dedim.

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‘ARİF V 216’

FİLM genel anlamda iyi düşünülmüş. Fakat film bittikten sonra salonun genelinde derin bir sessizlik vardı. Coşkudan eser yoktu. Hatta birçok kişi “Cem Yılmaz bizimle dalga mı geçiyor?” sorusunu birbirine soruyordu. Pazar günü 16.10 seansına girdim. İzleyenlerin fikri, genel izlenimim, vardığım kanı ve çıkardığım sonuç şudur: Cem Yılmaz sen filmlerde oynama. Sen stand-up yap. Ya da film yaz. Evet yaz. ‘Arif V 216’da iyi olan çok şey var. Bu iyi olan şeylerin yanında sen maalesef iyi durmuyorsun.

Filmin sonunda akılda kalan sürekli mesaj veren, sanki oynamak için çok tekrar yapmış bir Cem Yılmaz oluyor.

Cem Yılmaz’ın “Bu benim hikâyem kardeşim, ister beğenirsiniz ister beğenmezsiniz” kısmını üzgünüm ama artık geçmesi şart. Çünkü millet Cem Yılmaz’la gülmek, eğlenmek istiyor. Bence bunu artık kabul etmesi ve bu konuyla barışması şart. Hatta gel barışalım Cem Yılmaz. Sen de mutlu ol biz de.

‘ARİF V 216’ NEDEN İZLENSİN?

- “Çağlar Çorumlu, sen nasıl bir oyuncusun? Efsanesin, süpersin. Zeki Müren görse şapka çıkarırdı” demek için. Cem Yılmaz’a rica: Lütfen sadece Zeki Müren’in hayatını anlatan güzel bir film yap. Hem de acil tarafından.

- ”Filmin müzikleri şahane. Bir an önce soundtrack’ı çıksa da alsam” demek için.

- ”Bizim ülkemizde Oscar gibi bir tören düzenlense kesin kostüm dalında ödül alırdı” demek için.

- ”1969’da yaşasaydım keşke. Ne güzelmiş İstanbul. Harikaymış. Of beee. Biraz daha erken doğsaymışım” demek için.

- ”Yeşilçam filmlerini nasıl özlemişim. Ah be Cem Yılmaz, keşke ‘Arif V 216’da inat etmeseydin de babalar gibi Yeşilçam filmi yapsaydın” demek için.

- ”Farah Zeynep Abdullah ne güzel şarkı söylüyor. Kesinlikle albüm yapmalı. Daha çok şarkı söylemeli. Hatta Zeki Müren filmi yapılsın ve orada oynasın lütfen” demek için.

- ”Filiz Akın’lar, Sadri Alışık’lar, Ayhan Işık’lar; aman Allah’ım içim neşe doldu. Ne çok özlemişiz. Ne kıymetlilermiş. Keşke filmde daha çok yer alsalardı” demek için.

- ”Can Manay mı, robot 216 mı, Ozan Güven mi? Bence hepsi. Adam oynuyor kardeşim. İyi oynuyor hem de. Can Manay’ı unutturdu bana, ne iyi robot olmuş. Vallahi pes!” demek için.

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BÖYLE OLUR KADIN DAYANIŞMASI

GOLDEN Globe’da bu sene muhteşem bir protesto vardı. Protesto gibi protesto. Siyah, simsiyah bir duruş kırmızı halıda da arz-ı endam etti. “Kim ne giymiş, ne takmış?” demeden tüm kadınlar duruşlarını ortaya koydu. Dünyaca ünlü starlar, Hollywood’da yüksek sesle dile getirilen cinsel istismara ve haksızlığa boyun eğmeyeceklerini, erkek iktidarın altında ezilen kadınların yalnız olmadığını dile getirmek için birlik oldular.

İşte kadın gücü! Keşke dünyayı kadınlar yönetse. Böyle kapkara olmaz, rengârenk olur, mis olur. Bizim ülkemizde de kadına şiddet için bir gün kadınlar şimdiye kadar yapmadıkları bir birleşme gerçekleştirecek, Hollywood kıskanacak hatta filmini yapacak. İnancım büyük.