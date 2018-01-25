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Esin Övet

Esin Övet
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25.01.2018 - 09:07 | Güncelleme:

Merve’nin hareketi kıskançlık mı?

 

ETRAFIMDAKİ birçok kişi, “Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç’ın yeni sevgilisi Hande Erçel’le görüntüleri çıkınca tüm eski fotoğrafları anında sildi. Kıskandı işte gördün mü?” diye konuşuyor.

Arkadaşlar, bir sakin. Bundan doğal ne var? Merve, “Artık adamın hayatında yeni bir kadın var. O kadın rahatsız olmasın, bir sorun çıkmasın. Aman şimdi like falan gider hemen bunlar haber olur. Boşuna tatsızlıklar yaşanır” diye silmiş olamaz mı?

Ben mi çok iyi niyetli bakıyorum yoksa insanların iyi niyetleri artık tarih mi oldu. Allah aşkına her olayda bir kötü niyet, bir hasetlik aramayın. Bundan doğal bir durum yok.

Millet ayrılır ayrılmaz dakikasında siliyor fotoğrafları. Hatta sosyal medyada birbirlerini sildikleri zaman ortaya çıkıyor ayrıldıkları. Bu iki çift gayet modern bir şekilde ayrıldı ve bir zaman geçti birbirlerini takipten çıkarıyorlar.

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BİZ FARKINDAYIZ DA 

DÜN HT Magazin’de Arif Hür’ün Teoman’la röportajına takıldım.

Teoman, “İlişkilerde dikiş tutturamıyorum”, “İstanbul gibiyim yorgun ve yaşlı” gibi açıklamalar yapmış.

Müziği bırakma kararı alıp döndüğünden bu yana biz farkındayız bu karışık hallerinin.

Teoman “Daha da yeni şarkı yazmam” deyip eski şarkılarını yorumluyor ama bu da “Müziği bıraktım” dediği gibi kalsa ve artık yeni şarkılar çıkarmaya cesaret etse.

Silkelenmeye ihtiyacı var birçok sanatçı gibi.

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SEZEN AKSU EMEKLİ OLABİLİR Mİ?  

SEZEN Aksu, “Artık emekli oldum” diyor. Peki sizce bir sanatçı emekli olabilir mi? Hele de Sezen Aksu gibi bir isim.

Allah aşkına yapmayın böyle şeyler. Derin sözleri hayata geçirmiş, dillere dolanan yüzlerce şarkı üretmiş biri olarak bu neyin emekliliği. Kendisi istese yüreği izin vermiyor olması lazım.

Onun gibi kitlelere hitap eden bir sanatçının şu an ayağa kalkıp hayatından bezmiş insanlara güzel şarkılar armağan etmesi gerekiyor. Çünkü günümüzde buna çok ihtiyaç var.

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HABABAM İÇİN MERAK EDİLEN SORULAR

- HABABAM Sınıfı yeniden olur mu? 9 kez sinemaya uyarlanıp defalarca izlenen, hatta ne zaman yayınlansa izlenme rekorları kıran “Hababam Sınıfı” yeniden olur, neden olmasın.

- Aynı tadı verir mi? Tabii ki gözler Kemal Sunal’ı, Tarık Akan’ı, Adile Naşit’i, Münir Özkul’u arar, ama tiyatroda sahnelenecek Hababam’a ilgi olur.

- Filmi çekilir mi? Tiyatro sahnesinde çok ilgi görürse en yakın zamanda sinemada da yeni versiyon Hababam Sınıfı’nı izleriz.

- Kıyaslanma olur mu? Tabii ki olur, hem de çok fazla. Hem çekimler hem de oyuncular ve oyunculukları misliyle kıyaslanır.

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PARDON HEP UNUTUYORUM

- İŞTEN kendi isteğiyle ayrılmışsa: Kovulmuştur.

- İlişkiyi kendi isteğiyle bırakmışsa: Terk edilmiştir.

- Ayrılmak istediğini söylüyorsa: Hayatında biri vardır.

- Kavgasız, aniden ayrılmışlarsa: Kesin üçüncü kişi vardır.

- Biraz yalnız kalmak istiyorsa: Depresyondadır.

Bunun gibi işte. Ben bunları hep unutuyorum canım ya. Pardon, pardon.

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir
    acaba bu kız bu adamdan kaç gün sonra ayrılacak
  • Misafir
    Hande erçel kim ya
  • Misafir
    zaten sıkıntı yok geniş insanlarız kimin eli kimin cebinde bize ne çok sürmez ondan da ayrılacak zaten
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