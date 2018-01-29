Son Dakika
Esin Övet

Esin Övet
DİĞER YAZILARI
29.01.2018 - 09:52 | Güncelleme:

Seren ve Gülben olayı

 

İki gündür hem mail yoluyla hem de sosyal medyadan mesaj üstüne mesaj alıyorum. Sordukları da şu: “Gülben Ergen ve Seren Serengil hakkında bir yorum yapmayacak mısınız?” Aslında her şey ortada. Ama:

- Seren Serengil yıllar önce bir kin oluşturdu, zehirlendi ve onu bugünlere taşıdı. Gülben Ergen zehrinden kurtulamadı. Bir açık yakaladı ve yorumcusu olduğu programı kendi PR’ına çevirip bu günlere geldi.

- Gülben Ergen de bu işin peşini bırakmadı ve sonunda kendi zaferine ulaştı. Kendi deyimiyle, “Bana bir şey olmaz”ı gösterdi.

Gerekli miydi: Haddini aşan herkese gereken ceza tabii ki verilmeli. Ancak: Kadına-kıza tecavüz eden, şiddet uygulayan, kediyi, köpeği öldüresiye döven, hatta öldüren herkes serbest kalırken bir kadın, “Konuşma yasağını delip” konuşuyor ve üç gün hapis yatıyorsa saçma. Çünkü kurallara uymayan herkes tam anlamıyla bir ceza almıyor ki bu ülkede. Ben sadece buna takılıyorum. Diğer işlenen suçlar karşısında herkes cezasını alırsa Seren’in aldığı ceza da anlamlaşır. O zaman, “Haddini aşmasaydı” diyebiliriz. Ama şu an gerçekten çok kötü oluyor. Ve bu cezaevi cezası saçma kalıyor.

Yorumcu: Bir de sosyal medya üzerinde Seren Serengil’e yapılan yorumlara bakıyorum. Seren Serengil için “Gazeteci” deniyor. Hayır, magazin programında bir yorumcu. Ve yorumcuların da kuralları olur. Yani kendi şahsi, özel, nefret ettikleri, kin besledikleri konuları bu kadar uzatamazlar. Herkese objektif olmak zorundadır. Programın moderatörünün bu detayı sık sık hatırlatması icap ederdi ki yorumcusu ve programı bu duruma düşmesin. Ancak formatlar o kadar değişti ki, artık sapla saman karıştığı için bu yaptığım açıklama da çok gereksiz ve anlamsız kaldı, farkındayım. Çünkü artık “Ne kadar olay o kadar izlenme” durumu var. Ama Seren’in aldığı ceza çirkin ve sevimsiz. Bu da kocaman bir gerçek.

************

AĞLA HALİME

Cenk Eren, geçen sene Ferdi Özbeğen albümünü hazırladığı sırada “Ağla Halime var değil mi?” diye sormuştum. Nedense o şarkıya bayılıyoruz, hatta öyle seviyoruz ki şimdi versiyon versiyon dinlemeye başladık. Bakınız kısa süre önce Sıla “Ağla Halime” şarkısını söylediği bir video çekmiş ve “Çıkacak albümde olacak” demişti. Bu hafta “Yara” albümünü çıkaran Pamela’nın albümünün ilk şarkısı “Ağla Halime” ve rock tarzında söylüyor. Ben sevdim, çok güzel yorumlamış. Zara da yeni albümünde “Ağla Halime” şarkısını söyleyeceğini açıklamış. Bereketli şarkı. Ancak bu şarkıyı bu kadar sevdiğimizi Cenk Eren keşfedip söyledi, bir de klip çekti. O önceden güzel bir gol atmış oldu ama Sıla ve Zara’dan da merakla bekliyorum.

************

BU SIRA SADECE HAMUR İŞİ İÇİN

Biz millet olarak hamur işini, kebabı, lahmacunu, Adana’yı, Urfa’yı, suböreğini, baklavayı, yaprak sarmalarını severiz. Sabah kahvaltısında ciğer yiyen, beyran çorbaları içen bir milletiz. O yüzden de Nişantaşı’ndaki Bazlama’nın sırasını görüp anlam veremeyen insanlara, “İşte bizim yemek sevdiğimizin kanıtı” diyorum. Fotoğrafta gördüğünüz sıra yağmur, çamur demeden devam ediyor efendim. İnsanlar sadece bazlama ve kahvaltı etmek için sıra bekliyorlar. Sadece pazar günü değil her gün.

İki senedir olan bu sıraya daha girmeye cesaret edemedim. Çünkü benim için keyifli, hamur işli kahvaltı uzun olur. E o kadar sıra bekleyen insan varken ben nasıl bir şeyler yiyebilirim ki. Fırına gidip iki ekmek hamuru alır evde bir güzel onları kızartır yerim daha iyi.

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 6
  • Misafir
    Seren daha öncede uyusturucudan hapis yatti
  • Misafir
    Tedbir kararı ihlali nedeniyle ceza alıyorsun serencim iftira attın demiyoruz zaten. Paşalar gibi yat çık derim.
  • Misafir
    Şu Gülben'le Herkez çıktı gezti tozdu.Bir ben yapamadım.
  • Misafir
    esin hanım, kin'i oluşturan seren serengil dğil gülben ergendir.bunu göz önünde bulundurun lütfen.ayrıca rtük'ten en fazla cezayı alan, şuan hapise girecek olan onun programı ve seren serengil'dir. kusura balmayın ama diğer magazin programlarında seren için daha ağır yorumlar yapılıp söylendi. 'gülveren' dahi denildi.seks bağımlısı bile değildi. onlara hiçbirşey olmadı ama seren'e tu ka ka iyi olmuş deniliyor çünkü asıl kini olan gülben ergendir.
  • Misafir
    Çok yerinde bence cezalar uygulanırsa caydırıcı olur :smirk:
  • Misafir
    mahkeme kararini vermis. unlu diye hapis yatmasin mi? pasa pasa hapse girmeli. normal vatandas nasil hapis yatiyorsa, unlulerde suc islediklerinde hapse girecek. bunu mahkeme kararini israrla uymadan once dusunseydi
Kalan karakter : 2000
YAZARIN DİĞER YAZILARI
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!
Hava Durumu
Pazartesi 6 MPH 10°
Kısmen Güneşli
Pazartesi
Salı
Çarşamba