Çukur’un planını açıklıyorum

TAMAM, şimdi sıkı durun. “Çukur”un bu haftaki bölümünde neler olacak, açıklıyorum. İdris Baba ve Vartolu buluşacak. Sarılacak, hasret giderecek. Barışacak ve İdris Baba, Vartolu’yu bağrına basıp kuvvetlerini birleştirecek. Hatta sonrasında Beyefendi için çarpışacaklar. Sonra mutlu mesut yaşayacaklar.

Vartolu, Sadiş ile evlenecek. Çocukları olacak. (Tabii burada Instagram’da gözleri yukarıya bakan şaşkın emoji şeklini hayal ediniz!) Şaka, öyle bir şey yok. Senaristle dostluğum yok. Kendi senaryomu yazmaktayım şu an. Her hafta kendi ‘Çukur’ senaryomu yazdığım bakidir tabii. Ben sadece Vartolu, yani Erkan Kolçak Köstendil’in yeniden diziye girmesine sevinenlerdenim. Hatta Vartolu’nun nasıl kaçtığını merak edip bekleyenlerdenim. Bu hafta onu da göreceğiz. Ve İdris Baba ile Vartolu buluşmasını. Yani, önemli bir bölüm geliyor. Ve merakla bekliyorum. Çünkü dizi iki bölümdür onsuz gerçekten eksikti. Erkan Kolçak Köstendil de Instagram’da tam Vartolu’nun görüneceği dakikalarda, “Eve dönüş” fotoğrafı paylaştı. O zaman hoşgeldin “Vartoliii”.

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SORUYORUM SİZE

Yarın gideceğiniz bir konserde ya da bir etkinlikte telefonlarınızın kapıda alınacağını bilseniz, gider misiniz?

Önceki gün Sinem Vural, “Cep telefonsuz konser artık hayal değil” diye bir yazı yazdı. Hatta Jack White konserlerinde tüm katılımcılardan telefon ve kameralar alınarak kılıfların içine konulup konser boyunca kullanılmama kararı almış birçok sanatçı gibi.

Peki bizim ülkemizde işe yarar mı? Hatta Sinem, Tarkan’ın Expo’da “Çekim yapmak yerine konserin keyfine varın” dediğini de hatırlatmış yazısında. Akıllı telefonsuz çok konser izleyen biri olarak direkt şunu söyleyebilirim ki, bizim memlekette böyle bir sistem tutmaz.

Yani bir sanatçı, hadi diyelim Tarkan, hadi diyelim Sıla, hadi diyelim Sezen Aksu, “Cep telefonlarınız alınmayacak. Bırakın gelin” desin. O konsere bilet alanların yarısından çoğu gelmez. İddiaya giriyorum, gelmez. Ama şunun da iddiasına giriyorum ki, eskiden, yani akıllı telefonsuz çok konser izleyen biri olarak...

1- Eskiden konserler daha güzeldi ve keyifliydi.

2 - Bence eskiden sanatçılar konserlerinden daha keyif alıyordu. Şimdi eskisi kadar çok keyif aldıklarını düşünmüyorum.

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KOMİĞİME GİTTİ!

TRT, 208 şarkıyı yasaklamış. Günden güne bu olaylar komik bir hal almaya başlıyor. Bir adam çıkmış Nişantaşı’nda, “Sivilleri öldüreceğim” diyor. Diğeri “Uykun gelmeden yatağa girme, yorgana hallenirsin” diyor, “Asansörde hallenirsin” diyor, hatta, “Yoğun bakımda kadınları adamları yan yana koymayın, uygun değil” diyor. İnsanlar can derdinde milletin aklında seks var. Töbe töbe. 100 yaşında adam hayvanlara yürüyor, çoluk-çocuk tehlikede, TRT işi gücü bırakmış Meclis’e şarkıları yasaklamak için karar sunuyor. Uğraşılması gereken şeylere bak. Bu adamları yasaklamak için birileri Meclis’e bir şeyler sunuyor mu acaba? Mesela yıllarca Demet Akalın’ın sevgiliye giderlendiği şarkılar falan suç oldu. “Ah Ulan Sevda” listelerde. Hani yazıp çizdik yıllarca, “Gidere gider yapıyor sevgiliye” diye. Al işte, olacağı buydu. Yazıyı yazarken bile gülüyorum. Mazur görün beni, gerçekten gülüyorum, çok komiğime gitti. Bu nedir ya. Dans etmek bile suç olacak yakında.

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AH AHMET VAH AHMET

Ahmet Kural şaka yapmış. Aşkmeşk konularında şaka mı yapılır Ahmet. Sen o zaman aşk yaşamayı da şaka yapmayı da bilmiyorsun Ahmet Kural. Olmaz ama. Tüm hayalleri yıktığın gibi tüm kuralları da yıkıyorsun. Sen bence soyağacını bir araştır E Devletten Ahmet.