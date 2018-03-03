Yine ateş düştü yüreğimize

KOR düştü yüreğimize. Tüm kahraman şehit askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yataklarımızda rahat uyuyalım diye bu vatan için canlarını veriyorlar. Kelimeler o kadar kifayetsiz kalıyor ki, boğazımız o kadar düğümleniyor ki. Allah rahmet eylesin. Haklarını helal etsinler.

********

Emina’nın derdi

NE kadar üzülsek de nafile. Bir zaman sonra bazı evlilikler bitiyor işte.

Mustafa-Emina Sandal çifti de tarih olmak üzere. Ancak Emina Sandal’ın başı bu sefer Türk basınıyla değil de Sırp basınıyla dertte. Ne zaman biter, o da belli değil.

Emina Sandal yıllardır Türkiye’de yaşıyor, ancak burada attığı her adım Sırbistan’da olay oluyormuş meğer. E tabii bir de eski aşk alevlenince olanlar oldu.

Fakat şunu çok net biliyorum ki bizim Türk basınından daha acımasızdır Sırp basını. Emina Sandal mumla arar bizim basını. Ha bu arada Mustafa Sandal’ı da çok iyi tanırım ve Emina Sandal’a olan büyük aşkına da şahidim. Çok âşıktı çok. Öyle böyle değil.

************

Kimin kiminle dost olacağı hiç belli olmaz

BU sektörde iki önemli söz vardır.

1- Kimin kimin evinde çıkacağı, kimin kiminle dost olacağı hiç belli olmaz.

2- Kimin bir gün hangi mertebeye geleceği de hiç belli olmaz.

Önceki gün HT Magazin’in manşetinde gördüğüm fotoğraf da öyle bir şeydi. “Deniz Çakır evini bulamadı” haberi.

Tabii ki alkol aldığı için kendisini eleştirmeyeceğim. Beni asla ilgilendirmiyor. İsteyen istediği kadar içebilir. Benim için önemli olan, kişinin kiminle, nerede ve nasıl içtiğidir. Ki Deniz Çakır’ın yanındaki kişi fotoğrafta gördüğüm kadarıyla Prof. Dr. Mansur Beyazyürek’ti.

Gayet güvendiği, inandığı, dost muhabbetine oturacağı biri. Her şeyden önce alkolden sorun yaşanırsa evine bırakılacağına inandığı bir kişi.

Biliyorsunuz bazı arkadaşlar vardır. Yanında içersiniz, kötü olduğunda sizi bırakır gider. Ama Mansur Beyazyürek öyle mi? Yeri geliyor insanlar kendisine çocuklarını emanet ediyor.

Mansur Beyazyürek, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapıyor üstelik. Deniz Çakır da bir oyuncu. Bu ikili sadece bir arkadaş muhabbetinde mi bir araya geldi. Yoksa başka bir konu için mi?

Bunun için Mansur Beyazyürek’i aradım ama konu hakkında asla konuşmak istemedi. Bir kelimeyi bile çok gördü bana.