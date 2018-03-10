Kadın isterse yağmur, çamur vız gelir

8 MART Dünya Kadınlar Günü’nde İstiklal Caddesi’nde tam da “kadın isterse”nin fotoğrafı vardı. Yağmur yağıyor, hava soğuk. Ama bu durum kadınlara engel olabilir mi?

Mümkün değil. Eğer kadın bir şeyi kafasına taktıysa, eğer bir şeyi gönülden isterse uzaya merdiven dayar yine çıkar. Bu arada Türkiye’deki kadınların hepsi ayağa kalksa işiniz zor beyler. Hani son yıllarda yok “Kadın şöyle”, yok “Kadın böyle”, yok “Kadın dayağa şükretsin” gibi konuşmalar oluyor ya... Bence bir değil, on kere düşünüp konuşun.

Kadınlar duymuyor, görmüyor, bilmiyor zannediyorsunuz. Ama yanılıyorsunuz. Kadınlar her şeyin farkında.

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Son yıllarda erkekler...

* FARKINDA mısınız, artık neredeyse her erkek sakallı. Sakalsız erkek yok gibi bir şey. Bir keresinde Oben Budak, bana “Sakal erkeğin makyajı” demişti. İyi tamam ama bu sakal olayı da bir yere kadar. Bari uzatma boyuna karar verilse.

* Eskiden erkekler tokalaşıp yanaktan öpüşürlerdi. Şimdi kafalarını tokuşturuyorlar. Son yıllarda çoğaldı bu kafa tokuşturmak. İlk zamanlar espri olarak başladı, şimdi sanki ezelden beri kafa tokuşturuyormuşuz gibi normal bir ritüelimiz haline geldi. Gördüğüm kadarıyla da kimse rahatsız değil.

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‘Sonunda Hülya’yı gördüğünüze sevindim’

ÖNCEKİ gün bir kadın yolumu çevirdi. 60’lı yaşlarında şık ve bakımlı bir hanım. Bana, “Hülya Avşar hakkındaki yazınızı okudum. Sonunda gördüğünüze çok sevindim. Çünkü ben sizi yıllardır takip ediyorum, her zaman Hülya Avşar’ı destekliyordunuz” dedi.

Evet, Hülya Avşar için “Magazinin kitabını yazar. Her türlü kendinden söz ettirmeyi çok iyi bilir. Keşke yeni nesle biraz ders verse” diye yazıyorum, onu destekliyorum, çok doğru. Birçok kişi eleştirirken ben hep alkışladım.. Ama bu sefer şöyle bir durum vardı.

* Tam Dünya Kadınlar Günü öncesiydi.

* Malum ülkemizde kadına dair sıkıntılı olaylar yaşanıyor. Bu sefer de bırak reklamı, bırak kendinden konuşturmayı. Bu sefer başka bir Hülya Avşar olarak çık karşımıza, ezber boz.

* 20 senedir zaten aynı kişiyi izliyoruz, bu kez farklı bir portre çiz.

İşte benim yolda karşılaşıp o hanımefendiye anlatmaya çalıştığım buydu. Sosyal medyadan gelen mesajlara da böylelikle toplu yanıt oldu.

Bu arada Hülya Avşar’ın “Selfie” filmi yakında vizyonda. Zaten başka bir şey söylemeye gerek yok. Fazlasıyla konuştuk. Önümüzdeki ay “en çok konuşulan ünlü” listesinin başında yer alır.

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Güle güle güzel dost

HER ölüm acıdır. Hele genç yaşta yitip giden hayatlar. Yaşar Gaga’nın ölümünden bu yana ne yazmak içimden geliyor ne de bu konu hakkında konuşmak. İnsanın çok eski dostunu kaybetmesi tarif edilemez bir üzüntü. Çok özel ve çok iyi bir insandı Yaşar Gaga. Herkesi çok etkileyen bir ölüm, en çok da Sezen Aksu’yu. Güle güle güzel insan. Mekânı cennet olsun.