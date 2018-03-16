Nejat’ın kendine ettiği

HATIRLAYIN Nejat İşler ölümden döndü. Hepimizi üzdü hatta onu tüm ülke olarak nekadar sevdiğimizi anladık bu kötü olayla birlikte. Mahvolduk. Ama görünen o ki Nejat İşler kendine dikkat etmiyor. Tabiikocaman insan, bizi ilgilendirmiyor. Kendine bakması, içmesi,içmemesi onun bileceği şey. Ama uzun süre sonra bir filmçekiyor ve galada insanların karşısına sarhoş çıkıyorsa, bu herkesi ilgilendiriyor.

Nejat İşler ve Yiğit Özşener’in seyirciden ziyade kendilerine göstermedikleri saygı filme de yansır, izleyiciye de. İşte biz bu zihniyette bir gram yol alamıyoruz maalesef. Önce işine saygı göstereceksin ki insanlar da sanave yaptığın işe saygı göstersin.

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AVUSTURYA’DAKİ KAMP

BİZDE bir şey meşhur olmaya görsün. Bir dönem Bodrum’daki kamp meşhurdu, şimdi Avusturya’daki Vivamayr’ın kampı. İnsanımız şimdi orayı arşınlıyor. Bana göre tam bir para tuzağı. Geçen sene arkadaşlarım gitti. 5 gün kalacaklardı. 3 gün zor dayanıp kaçtılar.

Evet doğa cennetiymiş, harikaymış ama düşünsenize sürekli yiyorsunuz, oraya gidiyorsunuz ve 5 günde bir mucize bekliyorsunuz. Saçmalık burada başlıyor zaten. 5 kilo verdilerse çıkışta 10 kilo olarak geri döndü tüm kilolar. Hem paralar gitti hem de gereksiz bir sürü kilo daha eklenmiş oldu. Geçen sene oraya giden arkadaşım 20 bin TL ödemişti. Tabii uçak ve diğer masraflar dahil değil.

Bence kendinize bu tür gereksiz saçmalıkları yüklemeyin. Doğru düzgün beslenin, şekerden, undan, tuzdan uzak durun, oldu bitti işte.

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YA BEN ÇOK SALAĞIM

YA da bu ‘Çiftlik bank’, ‘Bitcoin’ gibi şeylere para yatıranlar çok ama çok akıllı. Gerçekten o kadar akıllılar ve kısa yoldan zengin olmak istiyorlar ki çözemiyorum.

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‘AMAN CANIM FORMAT ATTIRDIM KURTULDUM’

- DELİ gibi şeker krizlerim vardı, format attırdım kurtuldum.

- Karbonhidratsız yaşam düşünemiyordum, format attırdım kurtuldum.

- Gece gündüz boza içiyordum, format attırdım kurtuldum.

- Çikolata krizlerim vardı, format attırdım kurtuldum.

- Börek, poğaça yemeden duramıyordum, format attırdım kurtuldum.

Bu lafları duyuyorum sağımda solumda. Şimdi yeni moda format attırmak. Ünlüsü, ünsüzü, sosyetenin gülleri, herkeste bir format attırma modası başlamış. Malum yaz geliyor. Diyet günleri hız kazandı. Ben de “Nedir bu format attırmak?” diye düştüm peşine.

Her diyet dönemi yeni bir şey duyuyoruz. Hoş henüz Canan Karatay bir şey söylemedi, Mehmet Öz’den de yeni bir şey gelmedi ama Özlem Posbaşoğlu diye bir güzel, memlekete gelmiş, sessiz sedasız format atıyor herkese.

Strasbourg doğumlu. Strasbourg Üniversitesi Louis Pasteur Ecole Privee E.P.C.M’den mezun olmuş. 3 senedir de Türkiye’de yaşıyormuş. Tüm ailesi Strasbourg’da yaşarken o, “Bir günlüğüne gidip akşama dönüyorum. İlk kez Türkiye’de yaşıyorum” diyor.

Kendini, kendi insanını zehirden yani şekerden kurtarmaya adamış. Fısıltı gazetesiyle duyan herkes Özlem’e koşuyor. “Madde kullanımında uygulanan format atma sistemini kullanıyoruz” diyor. Yani özellikle zehir olan şekerin vücuda zararlarını insanlara aşılıyor.

Henüz benim formatlanma durumum yok. Ama mesela saflığım ve salaklığım için istemiyor değilim. Özlem’e sordum, “Henüz yok” dedi. Şaka bir yana bu format olayı gelişse az biraz. Kötüleri iyi yapsa mesela. Ne şahane olur. Ben çok sevdim bu format olayını.