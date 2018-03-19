Ağzına sağlık kadın

SON günlerde en sevdiğim oyuncuların başında geliyor Aslıhan Gürbüz. Her hafta rol arkadaşlarına öyle tatlı tatlı öyle güzel ayar veriyor ki. Lafı gediğine koyuyor.

Geçenlerde sosyal medyadan bir kadın takipçisi Aslıhan Gürbüz’e marifetmiş, çok iyi bir şey yapıyormuş gibi (Üstelik bunu yapan bir kadın) “Ya bu kilolar ne olacak? Acil çözmen lazım” demiş. Aslıhan Gürbüz “Tatlım senin başka bir kadının bedenine kafayı takman ne olacak? Acil kendine başka dertler bulman lazım” diye yanıtını hiç sinirlenmeden, hiç istifini bozmadan, öyle bir kondurmuş ki.

Tabii anlayana! Hoş bu lafı söylemeyi marifet sanan, bu yanıttan pek bir şey anlamaz ya!

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UTANIYORUM BU KADINLARDAN

ERKEKLERİN her zaman “Siz kadınlar yüzünden biz kilolara, selülitlere, kadınların tuhaflıklarına dikkat ediyoruz. Kendi hemcinslerinizi ne kadar çok didikliyorsunuz” dediklerini yazıyorum. Evet, utanmadan bunu yapan kadınlar var. Hem de hiç utanmadan. Bunu iyi bir şeymiş gibi yapıyorlar üstelik. Yazık, gerçekten yazık. Utanıyorum bu kadınlardan.

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DERBİ İZLERKEN

BİR Fenerbahçeli olarak şimdi bana “11’i say” deseniz sayamam ama bu yaşıma geldim, derbileri asla kaçırmam. Hele ki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini. O yüzden programlar yapıldı, biz kız kıza maç izleyip yemek yiyeceğiz. “Neresi var?” derken arkadaşım “Kile’ye yaptım yer” dedi. Saat 19.00’da ordayız. Tabii herkes maç izliyor. Mekânın yarısı Galatasaraylı, yarısı Fenerbahçeli. Arkadaşımın kızı Berra da Fenerbahçe formasıyla yanımızda.

Arka masamızda harika bir aile var. Onlar da çoluklu, çocuklu. 5 kişiden oluşan bir erkek grubu da tam onların yanında, ekranın dibinde. Nasıl bağırıyor, nasıl küfür ediyorlar. Zannedersiniz ki statta maç izliyorlar.

Yan masadaki bey kol hareketiyle “Biraz sakin” dercesine bir işaret yaptı. O masadaki nerede olduklarını bilmezlerden biri “Tabii siz Fenerbahçelisiniz” diye yanıt verdi. Yanıta bakınız! Ne demektir bu? Ben anlamadım. Yani onlar Galatasaraylı olduğu için o küfürlere izin mi var? İnsan sevdiği takımı bu kadar küçük düşürür mü?

Hani diyoruz ya insan oturuşuyla, kalkışıyla ailesini yansıtır. Bence takım tutmak, sevmek, olduğun ortama ayak uydurmak da böyle bir şey.

Bu arada Saracoğlu yani evimizde direkten de olsa top döner. Ama Fenerbahçe ofsayta düşse bile kaleye topu sokar. İyi haftalar.

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BALIK YEDİN Mİ HESABI BÖYLE OLMALI

BU hesabı özellikle yayınlamak istedim. Cumartesi günü Arnavutköy’de 6 kişi kallavi bir balık yedik söylemesi ayıp. Kocaman çupra, levrek, salatalar... Memleketin 3 tarafı denizlerle çevrili fakat balık restoranlarında az biraz da Boğaz’ı görelim dediğimiz zaman neredeyse bir servet bırakıyoruz mekâna. Üstelik önümüze yığılan mezelerden doğru düzgün balık bile yiyemiyoruz.

Adem Baba, Arnavutköy’de küçük bir dükkân. Evet, Boğaz manzarası yok. Levrek, çupra 33 TL. Bir arkadaşım “Beşiktaş Pazarı’nda da bu hafta o fiyataydı, ben aldım” dedi. Düşünün. Salatalar, karides güveç. Altı kişi 275 TL ödedik. Daha ne olsun? Biz alkol tüketmedik ama tüketseydik de hesabın çok yüksek geleceğini düşünmüyorum. Daha önce çok kez gittik. Şimdi diyeceksiniz ki “Rakı-balık muhabbetinde Boğaz manzarası şart”. Evet tabii ki güzel olur ama ne yalan söyleyeyim ben 3 tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkede balığı bu kadar pahalı yemek istemiyorum. Eş-dost ısrar etmediği ve istemediği sürece de beni o mekânlarda göremezsiniz. Asla gitmem. Çünkü gerçekten doğru düzgün balık yemek istiyorum. Ve gerçekten balık restoranlarına o kadar yüklü bir paranın ödenmesini anlamıyorum.

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UĞUR’DAN 2 MEKÂN

Memlekette yeme-içme sektörü günden güne genişliyor. Benim bildiğim birçok mağaza, dükkân kapanıp yerlerine yemek üzerine yeni mekânlar açılıyor. Ama tabii bu işi bilen yaptığı zaman bir başka oluyor.

Uğur Karabayır, Hudson ve Martinez’den sonra, Louie ve Barbounia’yı Anadolu yakasına açmaya hazırlanıyor. Anadolu yakasında günden güne çok ciddi ve güzel markalar açılmaya başladı. Yakında eğlence severler çok sık bu yakadan o yakaya geçer olacak, benden söylemesi.