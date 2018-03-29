Son Dakika
Esin Övet

Esin Övet
DİĞER YAZILARI
29.03.2018 - 03:44 | Güncelleme:

Cep delik cepken delik

 

AH Hadise ah. “Beş kuruş param yok”, “Hiç mal varlığım yok”, “Ne evim, ne barkım var, hiçbir şeyim yok”, “Kazandığım parayı çula çaputa yatırıyorum. Sadece çanta, ayakkabı alıyorum” dese başı ağrımaz. Kız yalan söylemiyor ki başı ağrısın.

Bakınız Bodrum’da La Plaj’ın mülk sahipleriyle davası sürerken üzerinde hiç mal varlığı olmadığı ortaya çıktı.

HT Magazin’de “Servet Hadise’si” başlığıyla yazılanları okumuşsunuzdur. Kazancı gani gani maşallah. Ama üzerinde ne mal, ne mülk var. Kısacası cep delik cepken delik Hadise taraflarında.

Allah çok versin, kimsenin kazancında asla gözümüz yok. Ama kendi ülkesinde bu kadar para kazanıp, sevgi, saygı, alkış, ilgi görüp hiçbir yatırım yapmaması bana samimiyetsizlik geliyor.

Bu ilgi, sevgi, saygı ve kazancı asla yurtdışında kazanamaz, biliyorsunuz öyle değil mi? Sadece o değil, kimse kazanamaz.

Zaten yurtdışına neden hiçbir sanatçı gitmiyor. Belki yeni nesil oyuncular takmaz bu durumu ama eski nesil ünlü isimlerin çoğu, “Markete gidiyorum, tanımıyorlar, bunalıma giriyorum” diye geri döndü.

O nedenle ülkesinde para kazanıp herhangi bir yatırım yapmayan, hatta her fırsatta “Ülkeden gideceğim” diyen herkes bana samimiyetsiz geliyor. Yazık, çok yazık!

*********** 

PLAJ SAVAŞLARININ KAZANANI OLMADI

HATIRLAYIN, bir dönem Hande Yener ile Hadise plaj savaş- ları içindeydi. Bu savaşa Gülşen ve Demet Akalın da ortak olmuştu.

Hande Yener, “Bodrum’u yıkıp geçeceğim. Tüm dengeleri altüst edeceğim. Herkes benim açtığım beach’i konuşacak” derken, Hadise “Benim değil ablamın plajı” deyip her gün plajda arz-ı endam ediyor, yakın arkadaşları Gülşen ve Demet Akalın’la Hande Yener’e nispet yapıyordu.

Peki ne oldu? Plajlar hiçbir ünlüye yâr olmadı. Suyun altında kaldı. Bari kardeş kardeş deniz kenarında buluşup kumdan kale yaparak oynasalardı kavga edeceklerine. Olmadı, boşu boşuna savaştılar, hayranlarını boşu boşuna hırslandırdılar.

Zaten savaş, kötü söz gırla, bari müzik dünyasında kötü şeyler olmasa öyle değil mi?

***********  

UFAK TEFEK SAÇMALIKLAR

ÖNCEKİ bölümü izlemedim. Ancak Twitter’a göre “Ufak Tefek Saçmalıklar” pardon “Cinayetler” saç- malık konusunda her hafta kendisini aşıyor. Senaristler, “Daha ne kadar saçmalayabiliriz” diye yarışıyor sanırım. Hayır “saçmalık” dalında bir ödül mü bekliyorlar acaba? Bildiğim kadarıyla öyle bir ödül töreni yok. Haberiniz ola senaristler.

İşte saçmalıklardan örnekler:

- Anlaşmalı boşanma davasında tanık dinlendiğini gördük.

- Kocaman bir adam, 45 kiloluk bir kadını itemedi.

- Mehmet doktora değil, sahte rapora inandı.

- Gecenin bir yarısında eve polis gelip takipsizlik kararını bildirdi.

***********   

KENAN’IN HATASI

KENAN İmirzalıoğlu’nun en büyük hatası, daha önce denenmiş ve üstelik en iyisini yapmış Halit Ergenç’e benzer rolle ekrana gelmesi oldu.

Reytinglere bakarsak izleyici de benim gibi düşünüyor. Kenan İmirzalıoğlu keşke bu sefer hiç alışık olunmadığı bir rolle karşımıza çıksaydı. Mesela hiç onu görmediğimiz şekilde, yani zengin bir ailenin çocuğu, ukala bir işadamı ya da bir mafya lideri gibi. En büyük hatası, denenmişi denemesi oldu.

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
YAZARIN DİĞER YAZILARI
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!
Hava Durumu
Perşembe 28 MPH 10°
Sağanak Yağışlı
Perşembe
Cuma
Cumartesi