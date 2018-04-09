Kenan parayı geri ödememiş

HERKESİ yasa boğan o talihsiz kazanın acısı hâlâ yüreğimizde o kadar taze ki. Ne diyeceğimizi, ne konuşacağımızı, ne düşüneceğimizi hâlâ bilemiyoruz. İşte o kazada yedi arkadaş ve üç mürettebat ile yaşamını yitiren Mina Başaran da 14 Nisan’da telli duvaklı gelin olacaktı.

Bu düğünde Kenan Doğulu sahneye çıkacak, Mina Başaran Çırağan Sarayı’nda Murat Gezer’le evlenecekti. Ama olmadı. Olamadı. Talihsiz kaza sonrası Çırağan Sarayı yetkililerinin aldıkları kaparoyu, Kenan Doğulu’nun aldığı peşin sahne parasını iade ettiği, Vakko ve Beymen’in de düğün için sattıkları tüm kıyafetleri ailenin istemesi halinde hemen geri alabileceklerini açıkladığı yazıldı. Ki bunun kadar doğal bir durum yoktu. Ancak tabii yapmak zorunda da değillerdi. Bu tamamen vicdani ve kendilerine kalmış bir durumdu. Yapmasalar da kimsenin yargılayacağı bir durum değil.

İşte bu mevzu kapanmamışa benziyor. Çünkü konuyla ilgili tuhaf şeyler duymaya devam ediyorum. Herkesin gerçekten para iadesini yaptığını ancak bir tek Kenan Doğulu’nun bu parayı iade etmediği konuşuluyor çok önemli kaynaklar tarafından.

Kenan’ı çok severim. Bu konulara ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Böyle bir şeyin altında kalacağını da düşünmüyorum. Ama konuşanlar öyle sıradan insanlar değil. O eve girip çıkan, damat Murat Gezer ile arkadaş olan, baba Hüseyin Başaran’ı gören insanlar. Bu konuşmaların önüne geçmesi ve hızla bir açıklama yapması gerekiyor Kenan’ın. Keşke o “Para iadesi yapıldı” diye yazıldığında Kenan Doğulu bir açıklama yapıp, “Ben herhangi bir ödeme yapmadım, gerekçem de şu” deseydi. O zaman onu kimse yargılamazdı zaten. Ya da şu anda, “Bu söylentiler yalan, ben bunun ödemesini yaptım” diyebilse. Ki Türk halkının sevdiği Kenan Doğulu’ya da bu yakışır. Tabii bu yazı çıktıktan sonra hemen bu konu kapatılırsa bilemem fakat çok eminim ki iki gün önceye kadar herhangi bir ödeme yapılmamıştı.

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YAĞMURA İNAT EĞLENCEYE DEVAM

- Bu sene 9’uncusu düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, geçen senelere nazaran daha kalabalıktı. Ve her sene olduğu gibi bu sene de yağmur kendini yine hissettirdi. Üçüncü günün akşamı 22.00 sıralarında yağmur başladı. Ama eğlenmeye gelenler yağmura aldırış etmeden hatta şemsiyeleri açarak eğlenmeye devam etti.

- Ot dışında en çok börek, poğaça, dolma satışı yapıldı.

- Ot Festivali’ne ilk kez gelenler, “Biz bu otları nerede yiyeceğiz. Bu otların özel pişirildiği yerler yok mu?” diye sordu.

- Alaçatı Ot Festivali’nde yine topuklu ayakkabılara şahit olundu. Hanımlar Alaçatı’nın sokaklarında kendinize eziyet etmeyin. Bırakın kendinizi rahatlığa.

- Yine ilk kez gelenler, “Denize hangi sokaktan çıkarız” diye sordular. Bir küçük araştırma yapsanız köyün içinde deniz olmadığını öğreneceksiniz.

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ALAÇATI’DAN SON HAVADİSLER

- Emre Altuğ bu sene Club Baba’da Gazino Sako’yu açmaya hazırlanıyor. Eski usûl gazino ortamını Alaçatı’da yaşatacak olan Emre Altuğ, Rubato, Mehmet Erdem gibi isimlerle de görüşüyor.

- Cenk Eren, Bodrum’un dışında perşembe günleri de Zio’da sahne alacak.

- Alaçatı bu sene canlı müziğe doyacak. Walkin Alaçatı’da Bengü Ot Festivali kapsamında sahneye çıktı. Performansı çok iyiydi.

- Alaçatı’da - sın ama değilsin. Agrovela Hotel’de tam da bu duyguya kapılıyorsun. Ben hep Alaçatı’nın Bella Sombra’sı diyorum. Tiyatrocular ve oyuncuların ilk tercihi.

- İstanbul’un en eskimeyen mekânı Biber de bu sene Alaçatılı oluyor. Haziranda yeni mekânını açıyor.

- Tren de taşınan diğer bir mekân. O da yeni yerinde.