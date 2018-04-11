Kılıçlar daha yeni çekilecek belli ki

2 gün önce İzmir Reisdere’deki Kolburanos’ta, Garo Mafyan ve eşi Gülyüz Mafyan’la karşılaştım. Damadı Emre ve kızı Damla Kolburan’ın birlikte işlettikleri pek meşhur pizzacıda. Malumunuz MSG’nin çok konuşulan seçiminden yeni çıktı Garo Mafyan, görevi Candan Erçetin’e devrettikten sonra yorgunluk atıyordu ailesiyle.

Sarıldık, öpüştük. Gülyüz Mafyan “Esin, oh kurtulduk. Eşime kavuştum çok şükür. Çok yoruldu. Yeter, artık şarkı yapsın, hayatını yaşasın” derken, Garo Mafyan “Esin’ciğim o iş öyle değil. Bakma sen Gülyüz’e. Daha devam edeceğiz. Bazı bilinmeyenler var, onların ortaya çıkması gerekiyor” diyordu.

Belli ki MSG’nin olaylı seçimi sonrası kılıçlar daha çekilmemiş. Şimdi kılıçların çekilme zamanı anladığım kadarıyla.

Tabii ben o an Gülyüz Hanım’a “Ne yalan söyleyeyim, ben olsam şimdiye kadar çoktan bırakmış, huzura dönmüştüm. Garo Bey iyi dayanıyor bu kaosa” dedim. Gülyüz Hanım o şeker tavrıyla “Ben de anlamıyorum. Ben yoruldum, o yorulmadı” dedi.

Etrafımdaki birçok kadın benim gibi düşünüyor. Tabii istisnalar var. Öyle kadınlar var ki koltuk onu bırakmış, o koltuğu bırakmamak için ne taklalar atıyor. Çok hırslılar, daha çok direniyorlar, daha çok savaş veriyorlar koltuk için.

Sanırım Garo Bey de onlardan. O yüzden kendisine şimdiden kolay gelsin.

Fakat anladığım kadarıyla ailesi onunla daha çok vakit geçirmek istiyor. Bence ailesini de biraz dinlemeli. Hem de güzel şarkılar yapsa keşke. Kendisine daha iyi gelecektir eminim.

Çünkü bu savaşların sonu yok. Hem de hiç.

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DİKKAT EDİYORUM DA SON GÜNLERDE

- Ağzı olan konuşuyor.

- Hem de yalan yanlış konuşuyor.

- Bir öyle diyor, bir böyle diyor.

- Lafın nereye gideceğini bilmeden, düşünmeden konuşuyor.

- Konuşayım da konuşulayım da ne olacaksa olsun dercesine konuşuyor.

- Dikkatsizce konuşuyor.

- Sallıyor, bol kepçeden sallıyor hem de.

Allah bu insanlara tez elden akıl versin.

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‘KAÇIP GİDELİM’ DİYEN BİR KESİM

- Dolar, Euro aldı başını gidiyor. Artık bir yere de kaçamayacağız.

- Nereye kaçacaksın? Otur oturduğun yerde.

- İyi ki gitmişiz Avrupa’ya zamanında. Artık hayal. Nasıl gezeceğiz?

- Bırak seyahate gitmeyi, uçağa binmek de hayal artık.

- Pasaportum yoktu. Çıkarmasam da olur artık.

- Ne varsa memleketimizde var. Memleketimizin taşı, toprağı altın.

- Kovsanız da bir yere gitmem.

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‘KENDİ ARAMIZDA HALLETTİK’

PAZARTESİ günü, geçen ay yaşanan acılı uçak kazası sonrası hayatını kaybeden Mina Başaran ile Murat Gezer’in düğününde sahneye çıkacak olan Kenan Doğulu’nun geri para ödemesini yapmadığını ve aileyle yakinen görüşen insanların bunu konuştuğunu yazmıştım.

O yazıyı dikkatli okuyanlar kimseyi yargılamadığımı göreceklerdir.

Söylentiler sonrasında Kenan Doğulu’nun bir açıklama yapması gerektiğini yazmıştım. Ancak Doğulu açıklama yapmak istemedi.

Menajeri Fikret Özonur “Esin, biz herhangi bir açıklama yapmayacağız. Herhangi bir belge de sunmak istemiyoruz. Ama sen bil, aileyle bu problemi aramızda çözdük. Sorun kalmadı” dedi.

Bir gazeteci olarak tarafların söz hakkını sunmak görevimdir. Durum budur.