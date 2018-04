Fotoğraf koymazsan yandın

İLİŞKİ yaşayan insanlar eğer Instagram hesaplarına birlikte fotoğraflarını koymazlarsa vay hallerine. Hemen dedikodular başlıyor: “Bunların arasında kesin bir sorun var”, “Ayrıldılar ama açıklamıyorlar”, “Bak ayrılmışlar gördün mü?”

Eskiden mahallenin dedikoducu teyzeleri vardı hani, “Bilmem kimin kızı şu saatte geldi”, “Bilmem kimin evine şunlar geldi”, “Bilmem kim koltuk takımını değiştirdi” diye konuşurlardı.

Şimdi mahallenin teyzelerini kimse tanımıyor ama memleketin en ücra köşesinden bile insanlar, “Kim ne yapmış, ne etmiş?”, “Kiminle nereye gitmiş?”, “Kiminle görüşmüş?”, “Kiminle küs?”, “Ne giyiyor, ne yiyor, ne içiyor?” diye sosyal medyadan dedikodulara devam ediyorlar. Sizin hakkınızda fikir sahibi oluyor, koyduğunuz her fotoğrafa şak diye yorum yapıyorlar.

*************

Kerem ile Serenay ayrıldı mı?

İŞTE tam da böyle bir mevzu var; iki sevgili Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya artık sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraf paylaşmama kararı almışlar. Tamamen iş amaçlı ve kendi özel alanlarına yönelik kullanacaklarmış. E en doğrusu da bu zaten.

Ama tabii hemen, “Ayrıldılar, çünkü birlikte fotoğraf koymuyorlar, fotoğraflarını sildiler” gibi sözler havada uçuşuyor. Ayrıca ayrılmış da olabilirler; malumunuz sevgililer bir dargın bir barışık. Sürekli fotoğraf koyup siliyorlar. Belli ki ileride bu duruma düşmemek için şimdiden önlem alıyor Serenay ve Kerem.

***********

Hamile misin Esin?

DİĞER bir mevzu da insanların, sizin hakkınızda hemen fikir yürütmeleri. Benim de her kadın gibi malumunuz bitmeyen bir göbek sorunum var. Yıllardır atlıyorum, zıplıyorum, spor ve diyet yapıyorum ama istediğim gibi olmuyor. Takıntılı durumundayım ve bu takıntım genellikle fotoğraf çektirirken ortaya çıkıyor. Farkında olmadan elim sürekli göbeğimin üzerinde oluyor. Ve her böyle bir fotoğraf sonrasında tanımadığım birçok insandan, “Hamile misin Esin?” mesajı geliyor.

Sırf elim göbeğimin üzerinde olduğu için düşünün. Yıllardır bu böyle. Ve tehlike aslında çok ama çok büyük gerçekten.

**********

Aile albümünü halka arz etmek

ÇOCUKKEN misafirliğe gidildiğinde illa aile albümleri ortaya çıkarılırdı. Çocukluğumdan bu yana bir fotoğraf gösterme hastalığı yaşadım. Eminin benim neslin çoğu yaşamıştır. Şimdi Instagram çıktı da millet o dertten kurtuldu. O koca koca albümler artık Instagram hesabında yer alıyor. Millet her görüntüyü hiç çekinmeden paylaşıyor. Ben bazı insanların konumları itibarıyla paylaştığı fotoğraflara inanamıyorum. Resmen her şeylerini halka arz ediyorlar. Ve her seferinde kendi kendime “Pes, ne meraklılarmış” diyorum.

*********

Kadın hamile, ayıptır

SOSYAL medya insanı kıyafete takmış durumda. Kimin ne giydiği, en önemli soru. Özcan Deniz’in eşi Feyza Aktan, doğumuna sayılı günler kala aynı kıyafetle görüntülenince, “sen misin aynı kıyafeti giyen”, hemen saldırmaya başladılar.

Yuh artık, hamile bir insanı üzmek ayıptır. Bu nasıl bir acımasızlık? Sanki millet kraliçe soyundan geliyor; sabah, öğle, akşam kıyafet değiştiriyor. Sosyal medya insanları çirkinleştirdi. Marka giymek bir statü haline geldi. Çoğu insanımız çakma markalarla zehirlendi, içleri çirkinleşti. Allah o insanlara acilen yardım etsin.