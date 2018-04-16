Daha ne kadar aynı konu başlık olacak?

BU hafta nişanlanması, “Hesabı erkek öder” demesi derken her gün Burcu Esmersoy’u konuştuk. Tamam konular tazeydi, yeniydi, konuştuk. Ama önceki gün Ayşe Arman’ın röportajında naftalinli konu yine gün yüzüne çıkmış.

Burcu’nun röportajında “Annemi ve babamı hiç affetmedim” başlığı yine en tepedeydi. Sanki ilk kez duyup öğreniyoruz. Burcu sanki ilk kez yanıtlıyor. Burcu 25 senedir hayatımızda ve bu konu defalarca gün yüzüne çıktı, konuşuldu. Ve bu konu Burcu’yu artık bir yere taşımaz. Geriye götürür. Böyle konularla gündeme gelme dönemini bence çoktan geçmiştir.

Bu soru sorulduğunda “Tamam çok kez konuştuk. Artık herkes biliyor” deyip konuyu kapatmalıdır. Geçtik, bitirdik, yaladık, yuttuk. Sorulduğunda açıklama ihtiyacı hissediyordur eminim, yanlış bir yere çekilmesin ama zaten kayıtlarda çok kez var. Anlattı, hem de sayısız kez.

LAFIM SADECE BURCU’YA DEĞİL

TABİİ ki lafım sadece Burcu Esmersoy’a değil. Bizim ünlülerimiz hayatlarında yaşadıkları bir dramla oyalanıyor. Belki gazetecilerimiz de. Bazı konuları ısıtıp ısıtıp gündeme getirmeye, gün yüzüne çıkarmaya bayılıyoruz toplum olarak. Bir türlü geçmişle helalleşemiyoruz. Kapatamıyoruz geçmişi, unutamıyoruz. Affedemiyoruz. Sadece magazinde mi? Hayır, her şeyde bu böyle.

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DÜNYADA ÖRNEKLERİ ÇOK

EVET, dünyada örnekleri çok. Dünyaca ünlü isimlerin de çok acılı dramları var. Saymakla bitmez. Ama onlar ısıtıp ısıtıp gün yüzüne getirmiyor. Yararlı işler için kullanıyorlar. Mesela dramların kraliçesi Zerrin Özer her albümü çıktığında yaşadığı tecavüzü anlatır.

Kendisine en son dünyaca ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’yi örnek vermiştim. Yeniden hatırlatıyorum, unutur falan diye Zerrin Özer’e. Oprah Winfrey de tecavüze uğramış. Ama bunu Zerrin Özer gibi ısıtıp ısıtıp gün yüzüne çıkarmıyor. Kendisi gibi tecavüze uğrayan kadınlar için yardım evleri açmış. Onlara destek veriyor.

Mesela Jay Z. yani Beyonce’nin eşi kurduğu vakıfla yardıma muhtaç siyahilere yardım ediyor. Kendisi bir dönem uyuşturucu satıyormuş. Babası evi terk etmiş, kötü bir çocukluk geçirmiş ve malumunuz Amerika’da siyahiler hep ikinci sınıf insan muamelesi görüyor. Suçsuzken bile suçlu ilan edilip haksız yere hapis cezası alabiliyorlar.

İşte bunlarla mücadele için kurduğu vakıfta yardım ediyor herkese. Bunu da Netflix’teki David Letterman’ın programında anlatıyor. Açın izleyin derim. Belki ilham verir.

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ALBÜMLERİNİZE BAKSANIZA

TOLGAHAN Sayışman, eşi Almeda Abazi’ye “Estetik yaptırdı” diye bitmeyen sözlere karşı “Sanki yüz nakli yaptırmış gibi muamele görüyor” diyerek tepki göstermiş. Az bile göstermiş. Bizim insanımız acaba eski albümlerini mi karıştırsa biraz? Ya da eski okul yıllıklarını? Bir tuhaflar gerçekten.

Hanımlar, beyler; hepimiz 15-16 yaşlarında değişiktik. Büyüdükçe kemikler oturur, daha başka yüz hatlarına sahip oluruz. Bunun için illa ki estetik müdahale şart değil. Şunu bir öğrenseniz artık. İnsanları çileden çıkarmasanız.