Erkekler severse özür diler

ALLAH sizi inandırsın bu yaşıma geldim erkek ve kadın arasında kocaman bir fark olduğunu çok net kabul eder oldum ve artık hiç tartışmıyorum. Sanırım yaş ve tecrübeden. Evet “Erkekler, kadınlar gibi sevmiyor, kadınlar gibi düşünmüyor, kadınlar gibi bakamıyor, kadınlar gibi göremiyor, kadınlar gibi uğraşmıyor” derken aramızda kocamannnnnnnn ötesi bir fark var. Bizim dev kadar büyüttüğümüz bir olay karşısında erkekler “O ne ya, öyle mi oldu?” gibi hiç olmayacak bir tepki verebiliyor.

Durum budur. Özrümüz de sevgimiz de bir başka. Yani kadın daha çabuk affedip daha çabuk özür dilerken, erkek daha zor bunları yapabiliyor. Ama işte erkek yaparsa da gerçekten aşktan yapıyor. Önemli olan o gerçeği bulabilmek.

Hani özellikle son yıllarda yaşanan o sahte, sosyal medya aşkları var ya. O aşkların arasında önceki gün ‘Çukur’da yaşanan Vartolu’nun Sadiş’e, Yamaç’ın Sena’ya özrü bana ilaç gibi geldi ne yalan söyleyeyim. Ne güzel özür dilediler. Ne güzel aşklarını ilan ettiler. Bazen özür dilemek de aşkı ilan etmektir hanımlar, beyler.

Bu arada Vartolu Erkan Kolçak Köstendil ve Yamaç Aras Bulut İynemli önceki gün yine döktürdüler. ‘Çukur’ sezon sonuna doğru iyice ısınıyor.

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2 FOTOĞRAF ARASINDAKİ FARKI BULUN

KAFALAR karışık. Malumunuz bizim insanımız bir şeye kafayı taktığı zaman araştırır, kurcalar, konuşur, sorar da sorar. İşte 3-5 gündür “Hadise’nin 1 hafta içinde 2 farklı haline şahit olduk. Coachella’da erimiş haline, 2 gün önce sahneye çıktığı anda da biraz daha normal haline. Nasıl oluyor bu fark biz anlamadık?” diyorlar. Hemen size 5 farkı açıklıyorum.

1- Coachella festivalinde bol hareket ve dansla incelmiş 2 günde.

2- Oranın havası, suyu.

3- Sonrasındaki yolculuk. Yol uzun malum.

4- Memlekete gelince ödem yapmış belli ki!

5- 2 güne bir şeyi kalmaz, relaks!

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DENİZ AKKAYA DA ATİNA’DAN EV ALIYOR

MALUMUNUZ son yıllarda Kıbrıs ve Atina’dan ev alan alana. Ünlüler çoğunluk olarak yatırım amaçlı Kıbrıs ve Atina’dan ev almayı tercih ediyor. Atina’dan ev alanlar arasına Deniz Akkaya da dahil olmaya hazırlanıyor. Şu ara Atina’da olan Akkaya, ev bakıyor. Yatırım amaçlı ev alacağını söyleyen Akkaya “Çok yakın, sık sık geldiğimiz bir yer, ben gelmesem de kiraya vereceğim” diyor.

Birçok kişi aynı düşünceyle Atina’yı tercih ediyor. Benim birçok arkadaşımın da Atina’da evi var. Malumunuz İstanbul’dan çok sık uçuş var ve 1 saatte Atina’dasınız. Yani İzmir’e gider gibi gidebiliyorsunuz. Mesela modacı Cengiz Abazoğlu da çok uzun süredir Atina’da ev sahibi ve boş zamanlarını Atina’da değerlendiriyor.

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PEKİ ATİNA’DA EVLER NE KADAR?

ATİNA’YA kısa bir süre önce ilk kez gittim. Özellikle hafta sonları tıklım tıklım. Şehrin göbeğinde 45 bin Euro’dan başlayan fiyatlarla 1 oda, 1 salon ev bulabiliyormuşsunuz.

Ev alanların çoğu yatırım amaçlı aldıklarını söylüyor. Çünkü kira getirisi çok fazla. Öğrencilerin ve turistin bol olduğu bir şehir olduğu için evler hiç boş kalmıyormuş. Tatildeyken birkaç arkadaşım beni arayıp “Otelde kalma boşuna, benim evim var orada” dedi ve öyle haberdar oldum bazı arkadaşlarımın evi olduğundan.

Allah daha çok versin. Yatırım yapmak güzel tabii. Özellikle kira getirisi olan yerlerden ev alabiliyorsanız daha da güzel. Yarınların ne olacağı belli olmaz. Atalarımız ne demiş; akarken doldurmak gerek, öyle değil mi?