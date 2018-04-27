Ah be Emrah ne gerek vardı?

EMRAH, Arnavutköy’de bir balıkçıya gidiyor. Kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince “Siz çağırdınız. Gitmezlerse hesabı ödemem” diyor. Koskoca Emrah’a yakışır mı bu hareket? Sayısız kez bu tarz olaylarla gündeme geldi Emrah. Artık gerek var mı? Madem böyle bir şey olduğunu, mekânın gazetecileri çağırdığını düşünüyor, o zaman ne mi yapacak:

- Hesabını ödeyecek.

- Tek kelam etmeden kalkıp arabasına binip gidecek ve bir daha o mekânın önünden geçmeyecek.

Bitti gitti. Bu saatten sonra Emrah bu tarz haberlerle gündeme gelecek kişi değildir. 30 seneden fazla bu piyasanın içinde olan birine yakışmayacak bir durum olmuş. Acemi insan yapmaz. Ki Emrah’ın:

- Paraya pula ihtiyacı yok. 250’den fazla malı-mülkü olduğu biliniyor.

- Bu arada cimriliği de pek meşhurdur.

Ama bu kadarının da olması artık bunca sene sonra Emrah’a zarar verir. Yazık olmuş.

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ÜSTÜNÜZDEKİ BASKIYI ATIN

RİCA ediyorum sizi takipten çıkardıysam arayıp “Beni neden takipten çıkardın?” diye sormayın. Instagram öyle bir şey olmamalı. Bari sosyal medyada takip edip etmeme konusunda baskı kurmasak birbirimiz üzerinde. Yeteri kadar baskı var zaten hayatımızda.

Yani insanlar birbirini takip ediyor ya da etmiyor diye korkmamalı. Birini korkuyla takip etmemelisiniz. Baskı hissetmemelisiniz üstünüzde. Rahatlayın, gevşeyin, özgür olun. Kim kiminle mutluysa onu takip etsin, izlesin. Kimse kimseyi zorlamasın.

Anlatmaya çalıştığım şu:

- Bilmem kimi zorla takip ediyorum.

- Bilmem kim dır dır sürekli konuşuyor. Ama takipten çıkarırsam kıyamet kopar.

- Küsecek ama gına geldi, takipten çıkardım.

- Artık dayanamıyorum, sileceğim az kaldı.

- Zorla her gün like’lıyorum. Bir de her gün zorla birlikte fotoğraf koyuyorum.

İnsanlar her gün birbirlerinin arkasından böyle yorumlar yapıyor. Bence korkunç ötesi.

Ne olur sevdiğiniz, huzur bulduğunuz yüzüne güldüğünüz, arkasından değil yüzüne eleştirebildiğiniz arkadaşlarınız, dostlarınız olsun hayatınızda. O zaman daha da güzelleşir ve zenginleşirsiniz.

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INSTAGRAM’DA BAHAR TEMİZLİĞİ

BİR arkadaşım “Esin, geçen gün bilmem kimleri Instagram’dan hatta hayatımdan da çıkardım, istemiyorum” dedi. “Neden?” dedim. “Biz aslında çok iyi arkadaş gibi görünüyorduk ama meğer sadece Instagram arkadaşıymışız. Bunu sonunda kendime itiraf ettim ve herkesi temizledim” dedi.

Bunu herkes birbirine itiraf etse zaten kimsenin arkadaşı kalmaz o ayrı da, kimse bunu itiraf edemiyor. Bir gün uyanacak insanlık inşallah.

Galiba Burak Özçivit’te de böyle bir uyanma oldu, ciddi bir Instagram temizliği yapmış geçenlerde. Hem fotoğraflarında hem de takip ettiklerinde temizlik ötesi bir yenilenme yaşamış. Oh nasıl rahatlamış, nasıl ferahlamıştır. Gerçekten Instagram aslında bir yük.

- Takip ettiğiniz kişilerin 24 saatini izlemek.

- “Kim, nerede, ne yapıyor, kiminle, ne yedi, ne içti, ne giydi, ne yaptı, ne konuştu, ne yaptırdı?” nın peşine düşmek.

- “Nereye gitti, kiminle gitti, kiminle görüştü?” diye düşünmek.

- “Kiminle küstü, kiminle barıştı?” demek.

Bazen farkında değiliz ama gerçekten çıldırma noktasındayız. Ve arada bahar temizliği iyidir. Ben de her bahar temizlik yapıyorum Instagram’da ve hiç acımıyor. Hatta çok rahatlatıyor. Size de tavsiye ederim.