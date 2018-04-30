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Esin Övet

Esin Övet
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30.04.2018 - 03:54 | Güncelleme:

Kate ve çözülemeyen göbeğinin denklemi

 

GEÇEN yazı hatırlayın. Adeta beyinlerimiz yanmıştı. Murat Başoğlu, Adriana Lima-Metin Hara derken, ardından da Kate Moss’un göbeği... Aman Allah’ım. Biz kadınlar için olmaz o göbek. O-la-maz, gerçekten o-la-maz. Yani benim için de şok oldu ama o kadar önemli değildi. Bazı kadınlar içinse büyük yıkım oldu Kate Moss’un geçen sene ortaya çıkan o meşhur göbeği.

Çünkü kendimi bildim bileli “Hiçbir şey zayıflığın verdiği his kadar lezzetli değil” diyen, her daim zayıf olmayı seçen Kate Moss’un izinden giden kadınlar tanıdım ben. Sürekli aç yaşayan hatta ölümüne aç dolaşan kadınlar... İşte onların yıkımı olmuştu Kate’in 3 kat göbeği. Onların tüm hayatını yerle yeksan etmişti o meşhur göbek. Oysa Kate Moss bıkmış tüm bunlardan belli ki!

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O DA İNSAN HALİYLE

BAZEN ünlülerin de insan olduğu unutulur ya, Kate de öyle parçalandı özellikle bizim ülkemizde kadınlar tarafından. Ama Kate anladığım kadarıyla bir sene yemek yiyor, umursamıyor, bırakıyor, sonra da ver elini detoks, diyet. Bunu nereden mi anladım? Önceki gün karşılaşınca.

Benim sabah yürüyüşlerim meşhurdur. Bodrum Türkbükü’nde yürürken Kate Moss’la karşılaştım. Oturuyordu arkadaşlarıyla. Yine 3 kat göbeği ve kendisi karşımda. Ben de arkadaşlarımla sohbet ederken görüntüledim. Yani hanımlar bir durun ve kendinize pay çıkarın. Kimse kusursuz değil. Zaman zaman kendini bırakır insan. Zaman zaman yorulur. Hele ki şu çirkin, her gün bir olayın olduğu dünyada. Belli ki Kate kaçıp kaçıp cennete sığınıyor.

Yani cennet Bodrum’a. Vallahi dünyanın sayılı cennetlerinden. Hele ki şu mevsim. Kate bu cennette bir yandan kafa dinliyor, ara ara daldı gitti uzaklara. Bir yandan da Allah ne verdiyse, o juice senin bu juice benim içiyor, ne yapsın? Ne kadar kilo verebilirse o kadar kârdır.

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DETOKS DENGE BOZAR MI?

ŞU ara malum yaz sezonu yaklaştığı için etrafımdaki herkes diyette, ben de dahil. Ve detoks yapan da çok insan var. Ben “Detoks çıktı, irade bozuldu” diyenlerdenim. Çünkü detoks makineyi bozuyor. İşte böyle 3 kat göbekler çıkıyor sonra ve bir türlü normale dönmüyor.

Bu tamamen benim görüşüm tabii. Herhangi bir uzmanlığım yok. Ama genel gözlemim ve doktorlardan takip ettiklerim doğrultusunda dengeli ve sağlıklı beslenmek her türlü işe yarıyor.

Detoksa çok yüklenmemekte fayda var gibi. Sonuç olarak 3-5 gün yapıp sonra “Saldır yemeklere” deyince o kilolar tekrar geri alınıyor. Eğer o yemeklere saldırmama iradeniz varsa tabii ki çok iyi. İradeyi kontrol edip kampa girmenizde yarar var. Yoksa Kate Moss gibi her sene kamplarda olursunuz.

 

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