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Esin Övet

Esin Övet
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02.05.2018 - 03:48 | Güncelleme:

Kız çocukları okusun diye

 

GAZETECİ arkadaşım Ömür Sabuncuoğlu ne kadar güzel bir işe imza atmış, bayıldım. Bir çırpıda okudum.

Hatta bununla da yetinmedim satın alıp dostlarıma, arkadaşlarıma hediye ettim. Hem onlar da okusunlar diye hem de bu kitabın geliriyle kız çocukları okuyacak da ondan.

Kitaba illa denk gelmişsinizdir, görmüşsünüzdür ama kaçıranlar için bir de benden duyunuz.

Ömür Sabuncuoğlu; Ajda Pekkan, Arzum Onan, Belçim Bilgin, Bergüzar Korel, Demet Evgar, Fatma Girik, Monik İpekel, Nazlı Çelik, Nebahat Çehre, Sıla Gençoğlu, Songül Öden ve Şükran Ovalı’yı bir araya getirip harika bir öykü kitabı derliyor. Adına da ‘Onlar’ın Öyküsü’ diyor.

Bu kitabın içinde harika öyküler var. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. İnkılap Yayınları’ndan çıkan kitabın tüm geliri okumayan kız çocuklarına gidecek.

Gerçekten Ömür’ün ellerine sağlık. Ve tabii bu kitap için onay veren ünlü isimlerin de ellerine sağlık.

İkincisi gelir inşallah.

Çok satsın, bir sürü satsın.

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KİME NE!

DENİZ Seki ve Murat Karabova arasında şu ara bir şeyler olduğu kesin.

Deniz Seki “Annemin sağlık durumu benim için daha önemli. Şu ara ağır ve benim aklım onda. Aşk yaşayacak durumda değilim” diyor ama anladığım kadarıyla Murat Karabova’ya kapılarını da kapatmıyor. Kapatmasın da.

Murat ya da bir başkası. Kime âşık olacağı kimseyi ilgilendirmez. İki taraf birbirine âşık olmuşsa kime ne! Kimseyi ilgilendirmez. Deniz de aşkı, mutluluğu fazlasıyla hak ediyor. Hayat 2 bilet Deniz, unutma. Gelişimiz belli, gidişimiz belli değil.

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ŞEHİRDE OLUP BİTEN

“RAMAZAN geliyor, bayram geliyor, seçim geliyor, okullar tatile girecek, herkes tatile gidecek, hadi her şeyi sıkıştırmalıyız, koşturmalıyız” durumunda herkes. Herkes oradan oraya koşturuyor diyebilirim. Bu günlere 3-4 davet sıkıştırıyor davetcanlar. Peki şehirde neler oluyor ve önümüzdeki günlerde neler olacak? Hızlandırılmış şekilde bakalım.

- Tarkan, Harbiye Açıkhava sonrasında ilk kez Vadi İstanbul’da görücüye çıkacak. Şaşırdık mı şaşırdık. Çünkü pek görünmez Harbiye Açıkhava dışında. Hep diyorum evlilik Tarkan’ı çok değiştirdi çok.

- Malumunuz o meşhur çantayı takmak için kadınlar neredeyse kendini parçalıyor. Ben daha henüz o kafaya ve o bütçeye gelemedim ama zaman zaman sadece o duyguyu anlamak için gözlemlediğim oluyor kadınları. Hermes’ten bahsediyorum. Kadınlar birbirini parçalıyor neredeyse. Şimdi Türkiye’de üçüncü mağazayı açmaya hazırlanıyormuş Emaar’da ve sükseli bir davet yapacakmış. O listeye girebilmek için yarışıyor herkes. Dost, tanıdık ne varsa araya sokuyorlarmış. “Aman herkes çekilecek, herkes batıyor, Türkiye’de çok firma kapatıyor” gibi şehir efsanelerinin yanında böyle açılan mağazaları, işyerlerini, yapılan partileri duyunca bayılıyorum. Ayrıca tebrik ederim. Ülkemiz için ne güzel hareketler bunlar.

- Rihanna, Jennifer Lopez derken dünyaca ünlü oyuncular, sanatçılar takıyor artık onun takılarını. Ece Şirin’den bahsediyorum. 10’uncu yılını kutlayacak önümüzdeki hafta. Dünyanın çeşitli yerlerinde açtığı mağazalarla dikkat çekiyor. Türkiye’nin yetiştirdiği yeteneklerin yurtdışında olması ne güzel.

 

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