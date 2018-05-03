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Esin Övet

Esin Övet
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03.05.2018 - 03:27 | Güncelleme:

Bu çocuklar ‘sosyal’den ünlü

 

MALUM ünlülerin çocukları doğuştan meşhurdur. Ünlüler istemese bile çocukları ünlü olur. Mesela Hülya Avşar’ın kızı Zehra. Onun adı “Zehra bebek”ti ve bence doğduğunda en ünlü bebeklerden biriydi. Zehra için gazeteciler hastanenin önünde 3 gün 3 gece nöbet tuttu.

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo, Sibel Can’ın çocukları, Seda Sayan’ın oğlu Engincan da ünlüydü ama en ünlüsü Zehra’ydı. Ve daha niceleri. Ama artık günümüzde “sosyal”den ünlü bebekler var. Onlar tıpkı doğdukları andan itibaren dünyanın tanıdığı Kendal ve Kylie Jenner gibi ünlüler. Demet Akalın’ın kızı Hira ile Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal’den bahsediyorum.

Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal şov yapıyor sosyal medyada. Mansur Ark’ın şarkısı “Salla gitsin” diyerek dans ediyor. Videoları 2 milyondan fazla izleniyor. Ve Demet Akalın’ın kızı Hira, “Anne bana Instagram hesabı aç” dedi. Hira’ya bir hesap açıldı. Ben bu yazıyı yazarken 117 bin takipçisi vardı, şu an durum ne bilemiyorum.

Hira bu durumu, “Anne bak geliyorlar” diyerek kutladı. Çünkü o dakikalarda Hira çekim yapıyordu ve telefonu gösterip kendini takip etmeye gelenleri annesi Demet Akalın’a gösteriyordu. Yani diyeceğim odur ki, yeni nesil çocuklar artık sosyal medyadan yürüyor. Hatta kendilerine laf söyleyenlere Hira gibi story’lerden dil gösteriyorlar. O kadar hızlılar ki tutulamıyorlar.

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PES Kİ NE PES

NESLİŞAH Alkoçlar, Bodrum’dan güzel bir fotoğraf karesi paylaşıyor Instagram hesabından. 2014 yılında evlendiği eşi Engin Altan Düzyatan’ın çektiği karenin altına da “Her kocanın kaderi güzel bir kare yakalamak” diye not düşüyor. Cümleye bakıp gülüyorum ve “Ne kadar haklı, kadınlar bir türlü beğenmiyor, adamlar çileden çıkıyor ama çaktırmıyorlar” diyorum.

Neyse konumuz o değil. Konumuz insanların edepsizliği. Kadının biri, “O değil de Özge gibi dünya doğalı bir kadından sonra senin gibi bir kadınla olması çok acayip ve çok tutarsız” diye yazmış. Tövbe bismillah, ölür müsün öldürür müsün?

1- E be ahmak, madem öyle düşünüyorsun neden takip ediyorsun?

2- E be geri zekâlı, sana ne!

3- E be kıskanç, kadınla adam evleneli 4 sene olmuş. Kadın ikinci çocuğuna hamile, üstelik fıstık gibi. “Ben seni kıskandım, deliriyorum” desene.

4- Senin başka derdin yok mu?

5- Bak tekrar ediyorum. 4 sene geçmiş, küf kokuyor artık mevzu. Üstelik kadın hamile. Saygı duyun biraz insanlara, saygı.

Ayrıca Neslişah Alkoçlar da bir yanıt vermiş. Bazıları “Sinirli yanıt” demiş ama benim gördüğüm hiç sinirlenmemiş, gayet yerinde ve usturuplu şekilde cevabını yapıştırıvermiş. Tabii anlayana.

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HÜLYA AVŞAR’IN ANLAYAMADIĞI

KADIN yine bir ilki yaptı ve dedi ki: “Ben kendi filmimi yapacağım. Yazacağım, yöneteceğim, çekeceğim, oynayacağım.” İşte budur, süper. Tam bir biyografi “Selfi” filmi. Otur izle. Örnekleri Netflix’te var, bayıla bayıla izliyoruz. Ama bir kusuru varmış; her şey kapalıymış. Afişte “Sansür olmadan her şeyi size açıyorum” mesajı veriliyormuş ama filmde bazı konulara hiç değinilmemiş.

“Mış” diyorum çünkü filmi henüz izlemedim ama izleyen 1302 kişiden bazıları bunu açıkça söylüyor. Yani bazı dönemlere damgasını vuran Hülya Avşar’dan eser yokmuş “e”si eksik “Selfi”de. Acaba ikinci bölüm de mi gelecek? O zaman da işte o “e” mi eklenecek? Malum Hülya Avşar’dan her şey beklenir. “Şaka yapmıştım” diyebilir bize.

Artık “Ben Hülya Avşar’ım, bir şey çekip ortaya koydum, yürür gider” meselesi durumundan çıktı iş. Şimdi sosyal medyadan insanlar çıkıp rekorlar kırıyor. Mesela Enes Batur diye sosyal medya fenomeni biri film çekiyor, insanları sosyal medyadan alıp sinemaya taşıyabiliyor.

Hiçbir şey eskisi gibi kolay değil sevgili Hülya Avşar. Biraz zahmet.

 

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