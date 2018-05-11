Bir rol ile herkesin gözdesi oluverirsin

OYUNCULUK nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Bir rol gelir ve tüm hayatınızı değiştirir. Erkek iseniz tüm kadınların, kadın iseniz tüm erkeklerin gözdesi olursunuz. Ama ben size bugün iki erkekten bahsedeceğim ve iki örnek vereceğim. Mert Fırat nam-ı diğer Serhan ve Erkan Kolçak Köstendil nam-ı diğer Vartolu’dan... Bu iki ismi aslında çok iyi tanıyoruz. Yıllardır kaliteli, güzel dizilerde ve yapımlarda rol aldılar. Ancak bu sene öyle rollerle ekranda oldular ki, tüm kadınlar onlar için ölüp bitiyor. Hatta öyle ki şu an da birbiriyle yarışanlar var. Sırayla gidelim:

VARTOLU BENİM OLSUN 1 MİLYON BORCUM OLSUN

İnanın hiç ama hiç abartmıyorum. Bu cümleyi o kadar çok kadından duyuyorum ki size anlatamam. Hadi bazılarının gücü var konuşuyor bazıları öyle konuşuyor ki bu paraları rüyalarında göremez. Aman ağzınızdan çıkan laflara dikkat hanımlar. Neyse şaka bir yana. Show TV’nin başarılı yapımı “Çukur”un Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil, bundan önce sayısız dizide rol aldı. Ancak Vartolu öyle bir geldi ki hayatımıza, herkesin bir anda ilgisini çekti. Kadınlar, Vartolu yani Erkan için seferber oldu. Araya aracılar sokup tanışmak isteyenler var. Hatta “Yeter ki benimle bir akşam yemeği yesin ne isterse yaparım” diyenler yanıp tutuşuyor. Ama bildiğim kadarıyla asla bu tarz buluşmalara katılmıyor. Bana çok soran var. Nişanlı olduğunu duyunca “Sus o konuyu hiç açma” diye başlayan cümleler kuruyorlar. Ve bu konuşmalar bana hep bir dönem Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Halit Ergenç gibi isimleri hatırlatıyor. İnanın hepsinde aynı şeyler yaşanmıştı. İnanın. Aynı konuşmalar, aynı cümleler. Değişmiyor. Sadece isimler değişiyor. Sırayla bu işler malum. Ha bir de rol meselesi. Unutmayın.

MERT’İN YOLLADIĞI MESAJLAR DİLLERDE

Doğru mudur yalan mıdır bilinmez. Yoksa ‘Ufak Tefek Cinayetler’deki gibi fısıltı mı hiç bilinmez ama ben duyduklarımın yalancısıyım. Fakat Serhan yani Mert Fırat duyduğum kadarıyla şöhretin tadını fazlasıyla çıkarıyor. Ki haksız da sayılmaz. Çünkü kadınlar Mert Fırat için sıraya girmiş durumdalar gerçekten. Telefonuna mesaj üstüne mesaj gelince o da yanıtsız bırakmıyormuş ne yapsın.

Ama kadınlar “Bak bana bunu yolladı. Aslında beni istiyor, seni değil” diye birbirine giderleniyormuş. Bu çok fena asıl. Ve en fenası Mert’in bunlardan haberi yok.

Hoş Sarmaşık’taki olaylardan da haberi yok. Serhan gibi normal hayatında da safsa Mert Fırat’ın çekeceği var benden söylemesi. Ona tavsiyem dikkat Mert dikkat. Şöhret ciddi kaygan zemindir. Aman.

***********

GAMZENDEKİ ÇUKUR

“Çukur”da keşfedildi Kubilay Akay yani Celasun. Benim de en beğendiğim yeni keşiflerden. “Çukur” sonrası da çok konuşacağız Kubilay’ı. Ondan çok bahsedeceğim. Magazin Gazetecileri Derneği’nde yapımcı Kerem Çatay’a da söyledim. Kubilay’dan bahsettim. Şimdi Kubilay’ın bir başka yeteneği de ortaya çıktı. Bir şarkı yapıp diziye armağan etmiş. Bununla da yetinmemiş Hayko Cepkin ile seslendirmiş. ‘Gamzendeki Çukur’, Kubilay Akay feat Hayko Cepkin imzalı. Pek güzel olmuş bayıldım.

***********

SERDAR’A ÜZÜLMEYE BAŞLADIM

BİR zamanlar Serdar Ortaç için “90’ların beste fabrikatörü”, “Şarkıları dillerde” denirdi. Serdar Ortaç’ın şarkılarını okumak ciddi bir karizmaydı. Şimdi özellikle son beş yıldır biz Serdar Ortaç şarkısı dinlemiyor, sadece eşi Chloe dinliyoruz. Birisi Serdar Ortaç’ı sarsabilir mi? Artık “Kendine gel” diyebilir mi? Artık gerçekten onun için üzülmeye başladım.