Sayfayı ters çevirmeyiniz

EVET evet, sayfayı ters çevirmeyiz. Fotoğraflar ters değil kadınlar sadece tepetaklak. Son yıllarda elime telefonu aldığım ve sosyal medyaya girdiğim her anda bir kadını mutlaka ters görüyorum. Bu iki kişi kim mi? Biri pilates koçumuz Ebru Şallı diğeri de yoga ustamız Ayşe Köroğlu. Ben de arada deniyorum ters durmayı ama yok başarılı olamıyorum. Bu kadınlar artık çok ustalaşmış ve ara ara dünyaya tersten bakıyorlar. Belki de en iyisini yapıyorlar. Malum son yıllarda dünyaya tersten bakmak gerekiyor. Hoş biz bakmasak da dünya bize tersten baktırıyor ya. Neyse.

Son günlerde herkes

- Ya yürüyor.

- Ya yoga yapıyor.

- Ya pilates yapıyor.

- Ya diyet yapıyor.

- Ya koşuyor.

- Ya “Ben vegan oldum” diyor.

- Ya “Son iki kilom kaldı” diyor.

***********

ANLAR MI BİLMEM

YAVUZ Bingöl’ün yere tükürmek ve kırmızı ışıkta geçmek gibi kavramları özgürlükle karıştırdığı bir röportajı vardı. Evet kocaman bir röportajda sadece bu iki noktaya mı takıldın diyebilirsiniz. Ama kusura bakmayın. Takılmayacak gibi değildi. Yani bu cümleyi kuran bir kişinin söylediği diğer cümlelerin hiçbir hükmü yoktur benim için. Çünkü özgürlük ile eğitimsizlik ve saygısızlığı karıştırmanın açıklaması olamaz. Neyse İpek Durkal 6 yaşında çocuklara verilmesi gereken eğitimi kendisine vermiş. Yani Yavuz Bingöl’ün eksik kalan eğitimi de tamamlanmış oldu. İnşallah alabilmiştir. Hayır kendisi bunu öğrensin ki diğer anlattıklarını da ciddiye alabilelim. O anlamda söylüyorum.

***********

İYİDEN İYİYE ISINDI

ARZU Sabancı uzun zamandır Koton ile anlaşmalı olarak kendi tasarımlarını yapıyor. İyiden iyiye ısındı tasarımcılığa ve çok da beğeniliyor. Birçok kadından duyuyorum. Tasarımları çıktığı gün hemen alıp etrafa “Baaaak Arzu Sabancı giyiyorum” diye hava atıyorlar birbirlerine. Sanırım markanın uzantısında Sabancı logosu olunca hava atması daha bi farklı oluyor. O anlamda haklılar tabii. Fakat ben burada kadın dayanışmasına dikkat çekeceğim. Gülden Yılmaz ve Büşra Miray Mütfüoğlu adlı harika iki kadın da var. Ekip ve kadınların başarısı da diyebiliriz. Unutmayın kadınlar bir başka kadının başarısını destekler ve alkışlarsa o işte başarısızlık asla söz konusu değil. Aksine katlanarak büyür.

***********

BRAVO HADİSE

ESKİ futbolcu Serhat Akın’ın, “Eskiden çirkindi beğenmemiştim, sonradan Arap atı gibi açıldı” sözlerini Hadise mahkemeye taşımış. 1 TL’lik maddi ve madeni tazminat davası açmış. Hayır aslında “Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın” lafı mahkemenin vereceği cezadan bile ağır ama Serhat Akın bundan anlamayacak kadar uzak anlaşılan. Önceki gün eski fotoğrafı paylaşıp “Haksız mıyım?” demesinden anladım. Yok yok gerçekten uzak bazı şeylerden. Böyleleri ancak mahkemenin vereceği karardan anlıyor maalesef. O yüzden pek iyi yapmış, çok iyi yapmış Hadise, bravo. Hayır ben en çok bu kişinin eşi, dostu, akrabası, çoluğu çocuğu varsa onlara üzülüyorum. Ve onların asla yerinde olmak istemezdim. Gerçekten benim akrabam olsaydı kendisinden çok utanırdım çok. Allaha çok şükür iyi ki değil. Gündeme gelmek, konuşulmak adına çirkinlik üstüne çirkinliklere imza atıyor günden güne.