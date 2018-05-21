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Esin Övet

Esin Övet
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21.05.2018 - 03:34 | Güncelleme:

‘Gerekirse kocamı boşarım Instagram’dan vazgeçmem’

 

AH sosyal medya, vah sosyal medya. Varlığı bir dert, yokluğu tamamen bir dert. Sosyal medya hesaplarımdan size “Sevgiliniz, karınız, kocanız ‘Instagram’ı kapat’ dese kapatır mısınız?” diye sordum.

Ünlüsü, ünsüzü birçok kişiden çok fazla yanıt geldi. Hepsini yayınlamamın imkânı yok. Aralarından seçtim. “Evet kapatırım” diyenler azınlıkta ama var. Fakat çoğunluktan “Hayır kapatmam” yanıtı geldi.

Doğa Rutkay: Benim eşim böyle bir istekte bulunmaz.

İrem Derici: 5.5 milyon takipçim var, versin 5.5 milyon TL, hemen kapatırım. Sonra da kocayı şutlarım.

Şebnem Ercantürk: Ben bilmem eşim bilir. İsterse kapatırım.

Can Yörükoğlu: Olsa, “Kapat” derse kapatırım.

Yasin Becek: Hemen kapatırım.

Dilhan Çekiçer: Çok konuşmasın.

Mert Davran: Sevgilim olsun da sonra düşünürüz.

Zeyniye Yıldız: “Kapat” diyen kocanın karşısındakine saygısı yok demektir. O kocayı ben kapatır, paketler, yollarım. Olay Instagram kapamak değil, kararlara saygı önemli.

Kenan Esas: Sevgiliyle her şeyi paylaşmak doğru değil. Kişisel alan mutlaka olmalı. Eğer olmazsa ciddi sıkıntılar yaşanır. Biraz özgürlük, saygı ve güven her şeyi çözer.

Gülce Evin: Kapatmam.

Ergun Yıldız: Evet, hemen kapatırım.

Feyzan Bingöl: Yavaşşşş.

Emine89: Asla kapatmam.

Özlem Kunduracı: Evet kapatırım.

Merve Zeynep Sezgin: Tabii ki hayır. Hak ihlali tamamen ama bu bizim gibi güçlü ve ayakları üzerinde olan kadınlar için geçerli. Erkek diktesi altındaki kadınların çoğu bunu zorunlu bir şekilde yapıyor.

Mehmet Davran: O kim oluyor ki benden böyle bir şey istiyor? Asla.

Bige Çalışkan: Kapatırım ne olacak? Ondan değerli mi?

Özlem Ada Şahin: Ailem her şeyden önemli. Kapatırım.

Murateyes: “Instagram’ı kapat” diyecek biriyle zaten olmam. Olmadım da. Flörtünü adam gibi yap.

Zls-cy: Bence tabii ki kullanım amacını aşmadan olursa, iki taraf için de sorun olmaz.

esin.ek: Tabii ki kapatmam. Ne saçma bir istek.

Yasemin.ataberk20: Hayır. Gerekirse kocamı boşarım ama Instagram’dan vazgeçmem.

Orn0656: Kapatmam. Bunu bile takan bir insan hızını asla alamaz ve sürekli başka taleplerde bulunur. Taviz tavizi doğurur.

Fdatam: Yok daha neler? Bugün Instagram, yarın “İnternete girme”, öbür gün “Dışarıya çıkma” diyerek gittikçe artar. Başka tavizler vermeme sebep olur.

songülkaracaper: 19 yıllık evliyim. Ama kocam istiyor diye asla kapatmam. Karışamaz bana, çalışıp paramı kazanıyorum çok şükür.

Yaprak.sultan: Kavga için sebep arayan her daim bir şey bulur. Biz sosyal medyayla büyüdük, artık hayatımızın bir yerine koymak zorundayız. Sevgilim istiyor diye asla kapatmam. Ya huzur verir ve güvenir bana ya da kapı orada.

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İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEYENLER 

- Eşim Instagram’ı kapatmam için çok mücadele verdi. Oysa Instagram benim ticaret alanımdı. Sonuç: Boşandık.

- Aldatılmış bir kadın olarak asla kapatmam. Altında başka bir şey ararım ama aldatılmadan önce olsaydı kapatabilirdim. Bir erkek için sosyal medyadan bile vazgeçilmez.

- Sosyal medya hesaplarımı kapatmam çünkü hayatımda olacak insandan önce de vardı. İnsan hiç alışkanlıklarından vazgeçer mi? Ben belki de o yüzden yalnızım.

- Sevgiliden, aşktan daha önemlisi yok çünkü kolay bulunmuyor. Ama saygı duymasını isterim ve kapatmam.

 

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