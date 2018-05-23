Gerçek aşka ne çok ihtiyaç varmış meğer

Bu aşkın etkisi kolay kolay bitmez. İngiltere Prensi Harry birçok kişinin umudu oldu. Etrafımdaki tüm kadınlar hâlâ bu evliliği konuşuyor. Konu dönüyor dolaşıyor bu aşka geliyor. Gerçek aşka ne çok ihtiyacı varmış birçok kişinin. Bunu konuşmaya, izlemeye, tartışmaya bayılıyorlar.

Harry’nin İngiliz vatandaşı olmayan, melez, daha önce evlenmiş bir kadınla evlenmesine dair birçok kadın “Bizim ülkemizde oğullarına böyle bir kadını layık görmeyecek anneler var. Kraliyet bile yelkenleri suya indirdi” diye büyük büyük cümleler kuruyor. Sonra da “Aşk işte”, “Aşk kazanacak”, “Aşk hâlâ yaşıyor” hatta “Teknoloji ne kadar gelişse de aşk, o masumiyet hâlâ yerli yerinde duruyor” filan deniyor.

Meghan’ın (Markle) bakışları dillerde. Kocaman kadınlar “Ahh ne güzel bakıyordu” diye başlayan cümleler kuruyor.

Aradan kafamı uzatıp “Seçim var yakında”, “Dolar almış başını gidiyor” diyorum, bana “Aman tamam bırak şimdi onları. 2 dakika ara verelim. Aşkı özlemişiz” diye kızıyorlar.

Durum bu sosyal insan âleminde. Romantik kadın topluluğunda Meghan’ın gelinliği için “Öyle saf ve masumdu ki aşkları, kadın gelinliğiyle de bu masumluğu simgeledi” deyip ’sıradan’ kelimesine asla yer vermeyenler var. Anlayacağınız ilgili, ilgisiz herkes bu konunun bir ucundan tuttu. Biraz daha gider bu aşk muhabbeti.

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YILDIZLI ŞARKILAR

Yıldız Tilbe’nin şarkılarını kendinden değil 39 sanatçıdan dinliyorum, 2 albüm ve 4 CD’den oluşan ‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları’ albümünde. Dinle dinle bitmiyor. Maşallah Yıldız öyle güzel şarkılar yapmış ki her bir şarkıyı dinlediğimde “Of of” diyorum. Ama keşke bu kadar çok şarkıyı aynı anda çıkarmasaydı. Keşke 2 sene arayla çıkarsaydı, daha bir güzel, daha bir lezzetli olurdu.

Hangisini dinleyeceğini şaşırıyor insan. Birçok sanatçıya haksızlık olacak hatta arada kaynayıp gidenler bile olacaktır eminim.

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BİRİ MERYEM'İ KURTARSIN

Geçtiğimiz hafta HT Masa’da da tartıştık Meryem Uzerli’nin dolgulu hallerini. Cannes Film Festivali’nde her gün bir başka kıyafet, her gün bir kırmızı halı halleri... Abartılı makyaj, anlamsız haller, pozlar, saç modelleri...

Kim, neden getirdi Meryem Uzerli’yi bu hale? Derinlerde kendi içinde böyle bir hal vardı da o mu ortaya çıktı? Bir insan kendine neden yapar bunu? Onun gibi sade, güzel bir kadın neden kendine bunu yapar? Almanya’dan geldiğindeki saf, doğal hallerinden eser kalmadı Meryem’in.

Türkiye Meryem’i bu kadar bozmuş olamaz. Kesin içinde, kendi derinliklerinde yatan bir istek bu.

Meryem Uzerli’ye acilen kendi eski, doğal hallerini göstersin eşi dostu. Yanında hiç mi seveni yok Meryem’in? Ailesinden biri ya da basın danışmanı, menajeri “Sen oyuncusun, ne yapıyorsun kendine?” demiyor mu? Biri artık Meryem’e bu iyiliği yapsın lütfen. Yoksa gerçekten çok yazık olacak.

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EN BEĞENDİĞİM İLK 10

1- Sibel Can- ‘Emi’

2- Gülşen- ‘Delikanlım’

3- Derya Uluğ- ‘Ayrılığın Yükü Ağır’

4- Deniz Seki- ‘Beni Benden Alırsın’

5- Demet Akalın- ‘Aşk Laftan Anlamaz ki’

6- Aleyna Tilki- ‘Yalnız Çiçek’

7- Kutsi- ‘Hastayım Sana’

8- Ece Seçkin- ‘Vazgeçtim’

9- Hakan Altun- ‘Dayan Yüreğim’

10- İlyas Yalçıntaş- ‘Arzular Arsız’

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HELAL ATİLLA

Son dönem patronlardan Atilla Bingöl, Alaçatı Esnaf’ı Maslak’a açarak yeme-içme sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Fakat kuralları biraz değiştiriyor ve ben de ona bayılıyorum.

Ne mi yapıyor? Ekibine saygı gösteriyor. Mekânında görev yapan garsonlarından mutfak şeflerine ve işletmecilerine kadar iyi, canla başla çalışan her elemana hakkını veriyor. Ve yılda 2 kez onları tatile götürüyor, maaşlarını 1 gün geciktirmiyor.

Sen elemanına iyi davran ki o da sana gelen müşteriye iyi davransın; bunu her zaman yazarım. Özellikle de mekân sahibiysen. Tabii herkes illa tatile götürsün demiyorum ama etrafımda hak-hukuk yiyen, maaşları geciktiren çok mekân sahibi olduğunu da biliyor ve görüyorum. En azından bunu yapmayın diyorum. Helal Atilla, devam. Asla vazgeçme.