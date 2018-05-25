Bu aralar herkesin dilinde bunlar var

Bir zamanlar insanlar birbirine “A nasıl zayıflamışsın” ya da “Nasıl kilo almışsın” diye başlayan cümleler kurar, ondan öteye gidemezlerdi.

Şimdi bu cümleler yerini şunlar aldı:

- Dolar ne yapıyor öyle?

- Dolar aldı başını gidiyor.

- Doların son durumunu gördün mü?

- Ben 1 saattir bakmadır. Dolar ne olmuş?

- Durur artık durur, çıkmaz.

- Çıkar daha çıkar.

- Hayır çıkmaz çıkmaz.

- Yunan adaları bu yaz bize gelecek.

- Bu sene en çok TBT tatil Yunan adalarından olacak belli ki. Kimse gidemeyecek. Ancak uzaktan izleyeceğiz.

- Bodrum-Alaçatı en ucuz tatil yeri oldu bu sene.

- Turiste ucuz da, bize çok pahalı.

- Geçen gün Merter’e gittim mal almaya. Dolarla satıyorlar. Adam diyor ki “15 dolar”, “18 dolar”. İyi de dolar ne kadar olmuş farkında değil. Kendi memleketimde dolarla alışveriş yapıyorum.

Hayır o değil de, kilo muhabbetini özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Bu dolar muhabbeti karamsarlıktan öldürecek bizi.

Biz yeniden kiloyla başlayan muhabbetlerimize mi dönsek?

**********

DÜŞÜNSEN BÖYLE KURGULAYAMAZSIN

Esra Erol’un programında stüdyo şefi, aynı zamanda Seda Sayan’ın yeğeni olan Eda Gök, yıllardır evli olduğu eşi tarafından aldatılıp önceki gün boşanıyor. Eşi Emrah Albayrak aynı programda stüdyo şefi. Ve Albayrak, Gök’ü aynı programda yıllardır çalışan solist Burcu Senem Ünsal’la aldatıyor. Ünsal evli ve 2 çocuk annesi.

Vallahi bilmece gibi. Ama çok zorlanmamış belli ki Emrah Albayrak ve Burcu Senem Ünsal. Çünkü içinde oldukları programda bu tarz konular sıkça yaşanıyor, sanırım çok etkilendiler. Yıllardır evlilik programları için “Senaryo bunların hepsi, kurgulanıyor” filan deniyordu ya, ben en çok ona takıldım. Meğer senaryo, kurgu kendi içlerinde gizliden gizliye yaşanıyormuş da başrol oyuncularının haberi yokmuş. Esra Erol dahil herkes şoktaydı.

Vallahi ben bile şoke oldum. Eda’ya çok üzüldüm. Çünkü birlikte tatillere gittikleri, birbirlerinin evlerine girip çıktıkları bir taraftan geliyor en büyük darbe. En acısı, en fenası da bu zaten.

**********

OLAN BİTEN

- Ben Demet Şener’in yerinde olsam geçmişi unutur, güzel yarınlara bakarım. Ama o bunu yapacağına geçmişe dalıyor. Hem de öyle bir dalıyor ki derinleri kaşıyor, deşiyor. Gizli saklı hiç bir şey kalmasın, her şey ortaya çıksın diye bodoslama gidiyor. Sessiz kaldığı tüm yılların intikamını almak istercesine... Ama bir yerde hata yapıyor. Çünkü sessiz kaldığı dönemler kendi tercihiydi. Demet Akalın “Gelinlik elimde kaldı, eşyalarımı kapıya attılar” dediği zaman, “O iş öyle değil böyle” diye bir açıklama yapıp konuyu tamamen kapatsaydı belki evliliği de bu günlere daha huzurlu gelirdi. En büyük hatayı o dönem defteri tamamen kapatmamakla yaptı. Şimdi konu hükmünü kaybetmiş üçüncü şahısların ağzında sakız olmuş çiğneniyor.

- Benim bilinmeyen bir yönüm var, mesleğe ilk dergilerde başlamam. Evet aslında 1992 yılında Cosmopolitan’da bir nevi gönüllü stajyerlik yaptım diyebilirim. Kariyerime orada odaklansaydım şu anda sana rakip olabilirdim Özge Sarıkadılar. Şaka bir yana en sevdiğim dergicilerin başında gelen Özge Sarıkadılar, GQ’nun genel yayın yönetmeni oldu. Pek güzel oldu. Yenilikler güzeldir.

- Bird, Flamingo ve Fenix gibi birçok popüler mekânın işletmecisi Aliye Turgay öyle bir veda etti ki, hâlâ kimse inanamıyor. Çok güçlü bir karar verip kendi hayatını sonlandırdı. Huzur içinde yatsın. Aliye gerçekten tanıdığım en güçlü, kararlı, başarılı ve yaratıcı kadınlardandı.