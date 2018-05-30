Karşınızda Alaçatı’nın gazino kralı

Geçen sene adını çok fazla duyduğumuz Alaçatı Club Baba’nın tam ortasında bir gazino kuruluyor. Bunu da Emre Altuğ yapıyor. Önceki gün bastım telefonumun video düğmesine, inşaat aşamasındaki Gazino Sako’da çalışan Emre Altuğ’a baskın yaptım. Merak edilen tüm soruları projenin yaratıcısına sordum. Az sonra okuyacağınız sohbetin daha fazlasını izlemek için HT Dokun yapabilir hatta Habertürk Youtube kanalından izleyebilirsiniz. Çok keyifli oldu. Kaçırmayın derim.

‘BURADA HER ŞEY ERKENDEN BİTECEK’

- Alaçatı’da bir gazino yapma fikri nasıl doğdu Emre?

Burayı yapan Emre Abi “Bizim orta bölümü alıp bir şey yapsanız ya” dedi. Benim de aklıma gazino günleri geldi. Bir de Alaçatı’da eksik olan erken saatte yemek yiyip bir sanatçıyı izlemek. Saat 01.30’da her şey bitmiş olacak. Yani insanlar erken ve gayet uygun fiyatlara Deniz Seki’yi, Cenk Eren’i, Mehmet Erdem’i, Rubato’yu, beni, Deha’yı, Yaşar’ı ve birçok arkadaşımızı izleyecek. Biliyorum ki ben ve arkadaşlarım gece yarıları sahneye çıkmayı beklemekten helak olduk. Burada erkenden bitecek her şey.

- Kaç kişilik bir yer burası?

600 kişilik.

- Ne zaman başlıyorsunuz?

15 Haziran’da Deniz Seki’yle start alıyoruz. Sonra ben çıkacağım. 22 Haziran’da Mehmet Erdem, 28 Haziran’da Cenk Eren, 30 Haziran’daysa Yaşar olacak.

- Bu gazino kapalı kapıların ardında değil, açıkta. Sokaktan geçen insanlar da görebilecek mi sahneyi?

Yeşillikten ve ahşaptan oluşan paravanlarımız olacak. Burası ayrı bir bölge. Yan mekanlarda oturanlar göremeyecek ama sesi duyacaklar.

‘İNSANLAR KAZIKLANMAYACAK’

- Fiyatlar nedir? Çok mu pahalı olacak?

Hayır. Ben burada insanların kazıklanmadan yemelerini ve eğlenmelerini istiyorum. Biliyorsun Alaçatı’da her şey uçmuş durumda. Ama burada kimse kazıklanmayacak. Kişi başı 250 TL’ye de çıkabilecekler.

- Heyecanlısın gördüğüm kadarıyla...

Evet, 5 senedir otel sahibiyim. Ve bu insanlar burada kazık yemekten, şikâyet etmekten bıktılar.

- Neden bu kadar yüksek fiyatlar Alaçatı’da?

Mal sahipleri burada milyarlar döndüğünü zannederek öyle kiralar istiyorlar ve alıyorlar. Fiyatlar biraz da bu yüzden yukarılara çıkıyor.

- Alaçatı’nın elden gittiği konuşuluyor. Sence öyle mi?

Her yer için konuşulur bu. Burası sakin bir köydü. Şimdi eğlence yeri oldu. Bu çok doğal. Yapısı dolayısıyla çok ilgi gördü. Ama bunu kontrol altında tutabilmek gerek. Esnaf ve belediyenin ortak çalışması gerekiyor.

‘ISRARLA TİCARETİN ÜSTÜNE GİDİYORUM’

- Gazinonun uzun bir podyumu var. Bir Fahrettin Aslan geliyor sanırım.

Evet Alaçatı’nın Fahrettin Aslan’ı olacağım. Allah rahmet eylesin.

- Ticareti sevdin mi?

Hayır.

- Ama kaşıyorsun...

Evet, babamın yarattığı bir travma. Çünkü bana sürekli “Sen ticaret yapamazsın” dedi. Ve yapamadım da. Ama yapamadığım halde ısrarla üstüne gidiyorum. Bir gün yaparım belki.

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ŞİMDİ HEYKEL KAPALI KAPILARIN ARDINDA

Geçen sene 1 Temmuz gecesi saatler 02.30’u gösterdiği sırada Alaçatı’da kulaktan kulağa hızla bir olay yayıldı. Ve sabahına da gerçek ortaya çıktı. Fatih Terim damatlarıyla birlikte kebapçı Selahattin Aydoğdu’nun mekânını basmıştı. Günlerce bu olayı konuştuk. Ki hâlâ da konuşuyoruz.

Olayın yaşandığı günlerde kebapçı Selahattin Aydoğdu’nun heykelini diktiler tam da en görünen yere. E malum Fatih Terim’in seveni olduğu kadar sevmeyeni de fazla olduğu için bu heykelle fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girdi. Hatta Alaçatı’ya tur düzenlediler. Ama şu ara malum şampiyonluk geldi, Fatih Hoca omuzlarda. Ve kimsenin ne kebapçıyı ne de heykeli gördüğü var. Heykel de kapalı kapılar ardında duruyor şu ara.

Hep yazıyorum ve söylüyorum. Çalışıp üretince tüm olumsuzluklar bir kalemde silinir. Özellikle Türk halkı unutmaya çok meyillidir. Çok konuşmadan çalışmak, üretmek düşmanlara verilecek en büyük zarardır; unutmayın. Ve tabii heykeller dikildiğinden daha da hızlı yıkılıverir. Aklınızda olsun.