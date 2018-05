Bu köşeyi hareketli izlemek ister misiniz?

EVET zaman zaman yapıyordum, sizler de HT Dokun’dan yaptığım röportajları izliyordunuz. Ama bu sefer biraz farklılık getirdim köşeye. Yazdığım, yorumladığım konuları da izleyeceksiniz. Çok kişi “Hadi sizi ekranda görmek istiyoruz” diyor ya, buradan buluşacağız. Yani Habertürk HT Dokun ve Gazete Habertürk Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

***********

ALEYNA ‘ÇEKİLİN BEN GELDİM’ DİYOR

39 isim bir araya gelip Yıldız Tilbe şarkılarını yorumladı. Ben de sizlere bu albümle ilgili bir yazı yazmış, beğendiğim ilk 10 isim ve şarkıyı belirlemiştim. Ama albümü dinledikçe fikrim değişiyor. Daha doğrusu çok kişinin fikri değişiyor. Çünkü bu albümle birlikte yıldızı farklı parladı bazı isimlerin. En başta da Aleyna Tilki’nin.

Evet bundan önce çok konuşuldu, dillere düştü, beğenildi ama asıl bu albümdeki “Yalnız Çiçek” şarkısındaki yorumuyla adeta herkese meydan okuyor ve “Çekilin ben geldim” diyor. Benim gibi düşünen birçok kişi, “Aleyna nasıl yorumlamış öyle” diyor. Ve şu anda hangi mekâna gitseniz her gece 3-5 kez çalıyor. Bu yazın hiti olacak. Diğeri de Merve Özbey’in seslendirdiği “Vuracak” şarkısı. Yazın bir kenara.

***********

SİBEL’İN ÜSTÜNE DİKİLMİŞ BU ŞARKI

GEÇEN sene Ebru Yaşar, Zakkum’un şarkısı “Ben Ne Yangınlar Gördüm”ü seslendirince “Meğer bu şarkı Ebru Yaşar için yazılmış” yorumunu yapmıştım. Alın işte aynı yorumu Sibel Can’ın yorumladığı “Emi” için de yapıyorum.

Yıldız Tilbe bu şarkıyı yıllarca söyledi. Hatta şarkının ciddi müdavimleri var. İşte o şarkıyı bu albümde Sibel Can seslendiriyor ve adeta şarkı Yıldız’a değil de Can’a yazılmış. Sibel Can da “Yıldızlı Şarkılar” albümünde söylerken döktürüyor.

***********

SOSYAL MEDYA ÇILDIRTIYOR

“BİZE bir haller oldu” diye dilimize pelesenk olan bir cümle var ya hani. İşte bize olan şu: Sosyal medya çılgınlığı. Yani sosyal medya çıldırtıyor. Milleti zıvanadan çıkarıyor. Yediğini, içtiğini, gezdiğini, ettiğini paylaşmaktan geçtik, artık “Boşandık, boşanıyoruz, bizi barıştırın, ben evliliğimi bitirmek istemiyorum” gibi durumlar ortalığa serilmeye başladı. Boşanıp daha adliye bahçesinde “Biz boşandık” diye video çekenler oldu. Ne yalan söyleyeyim, Yeliz Yeşilmen’in paylaştığı kocasının çiçekli nevresimlerdeki fotoğrafı sıradan kaldı.

Yahu bir kendinize gelin. Ne gerek var bu kadar özeli ortalığa saçmaya; evlilik kurumunuzun içinde konuşacağız özel şeyleri videolarla, Instagram paylaşımıyla herkese göstermeye. Allah aşkına bir kendinize gelin.

***********

SAĞIM SOLUM ÖNÜM ARKAM

- YUNAN adaları out, Ege kıyıları in. Bu sene Alaçatı, Bodrum, Kaş, Erdek, Bozcaada derken ülkemizde tatil yapacağız.

- Artık Yunan adalarındaki eski fotoğraflara bakıp iç geçireceğiz. Dolar, Euro bu kadar fırlamışken hiç gidemeyiz.

- Tabii turiste ucuz, ama bize çok pahalı olacak. Otel fiyatları uçmuş.

- Bu sene de Yunanistan’dan bize gelsinler.