Son günlerde neler mi oluyor?

- Dolar-Euro almış başını gidiyor. Tatil zamanı geliyor. “Yunan adaları hayal oldu bu sene, artık geçmiş zaman fotoğraflarımıza bakıp bakıp iç geçireceğiz” diyorsanız ülkenin tadını çıkarın. Kalkan, Kaş, Erdek, Marmaris, Bodrum, Alaçatı, Antalya. Ülkemizin her köşesi cennet. Say say bitmez. Ye, iç, dolaş, gez. Ülkeni tanı. İlla denizgüneş- kum olmak zorunda da değil. Rotalarınızı ülkemizi gezmek için değiştirin. Sizi bilmem ama benim Türkiye’de gezmediğim il sayısı çok azdır. Ve her boş vakitte görmediğim illerimizi geziyorum.

- Gazeteci arkadaşlarımdan bir ricada bulunabilir miyim? Mesela artık Edis ve Berfin Erdoğan aşkını yazıp çizmeseler ve sormasalar mı? Sonuçta bu ikiliden aşk çıkmaz. Yılmaz Erdoğan bile verdiği yanıtlarla şaşkınlığını dile getiriyor. Edis ve Berfin çok yakın iki arkadaş. Bence bunu kabul etmek en doğrusu.

- Sigara kokan arabaları, güvensiz ve müşteri beğenmeyen halleriyle taksi şöförlerinden bıkan, usanan, yılan bir insan olarak Uber kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü daha güvenli ve temiz.

- Yaz geldi ama birçok kişi kilolarla hâlâ vedalaşamadı. Son günler panikleyenler için Özlem Kunduracı ve Burçak Avcı ‘Hemen Hafifle’ isimli bir kitap yazdı. Ben bu 2 kadını da çok iyi tanıyorum. O kadar inatçılar ki. Kilolarınızı vermeden sizi bırakmıyorlar. Eğer panikteyseniz ve çok az vaktiniz kaldığınızı düşünüyorsanız bu kitaba bir göz atın derim.

- Oyuncu Didem Balçın, doğum günü için eşine dostuna “Bana bu sene hediye almayın. KAÇUV’a yani Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na yardım yapın” dedi. Bravo Didem. Helal sana. İnşallah bu hareketin birçok kişiye örnek olur.

- Oyuncuların fanları malum. Özellikle biz gazetecileri, sevdikleri bir oyuncu hakkında bir şey yazdığımız zaman biraz fazla didiklerler. Ben de o fanlardan fazlasıyla nasibimi alırım. Mesela Elçin Sangu fanlarının beni sevdiklerini söyleyemem. Ama fanlara bir duyurum var. Geçen gün Elçin’le tanıştık. Sohbet ettik. Hiçbir şeyi okumuyor, bilmiyor, görmüyormuş. Haberiniz ola. Kendinizi bu kadar paralamanıza gerek yok yani.

**********

CECE DE TARİH OLDU

Çeşme'nin klasik mekânı Cece Bar da artık tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı, yıkıldı. Bizim neslin çok iyi bildiği ve şu anda şöhret olan bütün sanatçıların sahnesinde şarkı söylediği vazgeçilmez bir klasikti. Tıpkı Reina ve Şamdan gibi. Ama artık Reina ve Şamdan gibi Cece de yok. Yani yeni nesil bu mekânları hiç bilemeyecek. Oralarda eğlenmenin tadını, farkını hiç yaşayamayacak.