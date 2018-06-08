Boşanmak in evlenmek out

DÜN Ebru Gündeş ve Reza Zarrab buluşmasını yazmış, “Boşanma gerçekleşmeyecek” demiştim. Fakat “Ne konuştuklarını bilmiyorum” da demiştim. Boşanmayacaklarından bahsettim ama belli mi olur Ebru Gündeş uzun süredir istediği şeye de ikna etmiştir belki Reza Zarrab’ı yani boşanmaya. Son günlerde pek moda malum boşanmalar.

- Ozan Doğulu-Ece Doğulu: Bir ara evlilikleri sarsıldı. Hatta haklarında bazı söylentiler dolaştı. Ama ikili çok güzel toparladı. “Gider artık” diyordum ama olmadı demek. Şaşırdım mı, evet. Ama güzel bir boşanma oldu. Sessiz ve derinden.

- Mustafa Sandal-Emina Jahovic: İki medeni insan. Birlikte geldiler, birlikte ayrıldılar. Açıklama yaptılar ve gittiler. İki çocukları var, her zaman dost kalacaklar belli ama bu ikilinin evliliği Emina istese giderdi. Yani Mustafa Sandal bu evliliği bitirmezdi.

- Mirgün Cabas-Tuba Ünsal: Şaşırmadım, beklenen sonuçtu. Tuba istemese boşanma gerçekleşmezdi.

**********

DÜĞÜN PASTASIZ OLUR MU?

SAĞOLSUN sosyal medya. Gitmediğim düğün kalmıyor. Memleketi bıraktım, dünyada yapılan tüm düğünleri dolaşıyorum sayesinde. Hem de hiç hazırlanmadan. Süslenmeden, püslenmeden. Oturduğum yerde her düğünün şak diye ortasına düşüveriyorum.

Geçtiğimiz günlerde de Le Fırın’ın sahibi Bengi Kurtcebe’nin sayesinde katıldım bir düğüne. Kendisinin yaptığı tablo gibi pastaların hayranıyım. Düğünler, doğum günleri pastaları ondan sorulur. Ama bu sefer katıldığı düğünün pastasını o değil, gelinle damat yapıyordu. Bengi “Kendi düğün pastasını yapan arkadaşlarım var” diye paylaştı sosyal medyasında. Bayıla bayıla izledim. Şahane bir fikir. Gelinle damat o kadar eğlendiler ki kendi pastalarını yaparken. Davetliler de eğlendi, bizler de izlerken beğendik.

Taze fikirler şahane! Hani böyle kalıp gibi sistematik düğünler vardır ya sıkıcılardır. Aslında gelinle damat da hiç eğlenmez. Robot gibidirler. Onlardan olmayan tüm düğünlere bayılıyorum. İşte bu düğün de onlardandı. Mutlu olsunlar.

**********

CEM’E 65 TL’LİK EŞEK SÜTÜ SABUNU

BİZ kadınlar güzellik uğruna Ay’a çıkarız malum ama son yıllarda erkekler de güzelliklerinden ve bakımlarından ödün vermiyorlar. Nerede güzellik konusu açılsa erkekler de kulaklarını kabartıyorlar hemen. Artık erkeklerin de gece-gündüz kremleri çantalarından eksik değil. Mesela botokslarını da hiç ihmal etmiyorlar.

Önceki gün Bodrum’da Işıl Tan’ın meşhur Hatice Teyze Doğal Ürünler Dükkânı’na uğradım. Derde deva sabunlarına yenilerini eklemiş. “Bu ne, ne işe yarıyor? Narlı, kabaklı sabun mu?” derken, öğrendim ki benden bir gün önce taze âşıklar Cem Yılmaz’la Defne Samyeli gitmiş Işıl’a. Merakla “Defne hangi sabunları aldı?” dedim. Malum Defne’nin kullandığı ürünleri sorguluyorum. En çok sabunu ve kremi Cem almış. Buyurun işte. Erkekler daha ilgili diyorum anlamıyorsunuz.

Yılmaz 4 kalıp eşek sütü sabunu ve gül suları satın almış. Tabii bunun yanında “Bayram geliyor” diyerek lokumlar ve reçeller de satın almayı ihmal etmemiş. Bu arada eşek sütü sabunu 65 TL’ymiş.

EŞEK sütü sabunu kırışıklıkları gidermeye, cildin sıkılaşmasına, dolgunlaşmasına, nem oranının artmasına ve cildin yaşlanmasının gecikmesine yardımcı oluyormuş. Öte yandan güneş lekelerini yok etmekte de etkiliymiş. Sedef ve egzama tedavisine yardımcı oluyormuş. Eşek sütünde E vitamini çok yüksek. Yüksek kalsiyum ve daha az yağ içeriyor. Ayrıca daha genç görünmenizi sağlayan doğan bir retinole sahip.

**********

SOSYAL MEDYA HALLERİ

Instagram: Geziyoruz, yiyoruz, içiyoruz, dolaşıyoruz, sanki dünyadan bihaber.

Twitter: Dolar ve Euro almış başını gidiyor. Tacizciler çoğalmış. Hırsızlar cirit atıyor. Seçim yaklaşıyor.

Snapchat: Eski popülerliği yok ama hâlâ hayvan olmaya devam eden bir kesim var.

Facebook: İlk göz ağrısı olmazsa olmaz. “Facebook’tan mesaj attım, almadın mı?” sorusu yok olmuyor, klasikler arasında yerini alıyor. Naftalin kokuyor adeta. Her türlü memleket havası esiyor.